Prima pagină » Social » Autobuzele Otokar din București, în centrul unui plan de redresare anunțat de primarul general

Autobuzele Otokar din București, în centrul unui plan de redresare anunțat de primarul general

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că situația celor 115 autobuze Otokar indisponibile din București ar putea fi remediată în cel mult două luni, în urma unei înțelegeri directe cu reprezentanții companiei producătoare.
Autobuzele Otokar din București, în centrul unui plan de redresare anunțat de primarul general
Foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Andrei Rachieru
11 feb. 2026, 17:28, Social

În prezent, doar 285 din cele 400 de autobuze Otokar aflate în flota STB circulă efectiv pe traseele din Capitală, restul fiind retrase din cauza defecțiunilor și a lipsei mentenanței contractuale.

Potrivit edilului, problemele tehnice apărute la autobuzele Otokar din București sunt consecința directă a nerespectării obligațiilor de mentenanță prevăzute în contract. Situația afectează grav calitatea transportului public, dar și activitatea angajaților STB.

„Avem șoferi care vin la muncă, dar nu au ce conduce. Autobuzele sunt trase pe dreapta, iar serviciul public are de suferit”, a transmis Ciprian Ciucu într-o postare.

Avertismentul Primăriei Capitalei

Primarul general a precizat că a stabilit un termen ferm cu reprezentanții Otokar: în două luni, cel puțin 95% dintre autobuzele indisponibile trebuie să revină în circulație. În caz contrar, Primăria Capitalei va recurge la executarea garanției de bună execuție a contractului.

„Dacă termenul nu este respectat, nu mai stau la discuții. Executăm garanția”, a declarat edilul.

Declarațiile primarului vin după o vizită neanunțată la Autobaza STB Floreasca, unde acesta a constatat condiții de muncă pe care le-a descris drept „execrabile”.

Lipsa pieselor de schimb reprezintă principala problemă semnalată de mecanici. În lipsa componentelor necesare, aceștia sunt nevoiți să demonteze piese de pe alte autobuze pentru a menține funcționale vehiculele care pot fi scoase pe traseu.

„Am stat o oră aici și am înghețat. Oamenii aceștia lucrează în condiții greu de imaginat, iar piesele nu vin la timp. Se ajunge la canibalizarea altor autobuze”, a explicat Ciprian Ciucu.

Impactul asupra transportului public

Indisponibilizarea unui număr atât de mare de autobuze Otokar din București afectează direct frecvența curselor și confortul călătorilor.

În contextul unui trafic deja aglomerat, lipsa vehiculelor din flotă pune o presiune suplimentară pe transportul public și pe infrastructura urbană.

Autoritățile locale susțin că rezolvarea rapidă a situației este esențială pentru normalizarea serviciilor oferite bucureștenilor.

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Mihai Bendeac, acuzat de HĂRȚUIRE! Cum se apără actorul: „Domnișoara a inițiat gestul și...”
Gandul
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Libertatea
Leacul Mariei Treben pentru inimă obosită și circulație deficitară. Se mai numește și „planta inimii”
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor