Autobuzele Otokar din București, în centrul unui plan de redresare anunțat de primarul general

În prezent, doar 285 din cele 400 de autobuze Otokar aflate în flota STB circulă efectiv pe traseele din Capitală, restul fiind retrase din cauza defecțiunilor și a lipsei mentenanței contractuale.

Potrivit edilului, problemele tehnice apărute la autobuzele Otokar din București sunt consecința directă a nerespectării obligațiilor de mentenanță prevăzute în contract. Situația afectează grav calitatea transportului public, dar și activitatea angajaților STB.

„Avem șoferi care vin la muncă, dar nu au ce conduce. Autobuzele sunt trase pe dreapta, iar serviciul public are de suferit”, a transmis Ciprian Ciucu într-o postare.

Avertismentul Primăriei Capitalei

Primarul general a precizat că a stabilit un termen ferm cu reprezentanții Otokar: în două luni, cel puțin 95% dintre autobuzele indisponibile trebuie să revină în circulație. În caz contrar, Primăria Capitalei va recurge la executarea garanției de bună execuție a contractului.

„Dacă termenul nu este respectat, nu mai stau la discuții. Executăm garanția”, a declarat edilul.

Declarațiile primarului vin după o vizită neanunțată la Autobaza STB Floreasca, unde acesta a constatat condiții de muncă pe care le-a descris drept „execrabile”.

Lipsa pieselor de schimb reprezintă principala problemă semnalată de mecanici. În lipsa componentelor necesare, aceștia sunt nevoiți să demonteze piese de pe alte autobuze pentru a menține funcționale vehiculele care pot fi scoase pe traseu.

„Am stat o oră aici și am înghețat. Oamenii aceștia lucrează în condiții greu de imaginat, iar piesele nu vin la timp. Se ajunge la canibalizarea altor autobuze”, a explicat Ciprian Ciucu.

Impactul asupra transportului public

Indisponibilizarea unui număr atât de mare de autobuze Otokar din București afectează direct frecvența curselor și confortul călătorilor.

În contextul unui trafic deja aglomerat, lipsa vehiculelor din flotă pune o presiune suplimentară pe transportul public și pe infrastructura urbană.

Autoritățile locale susțin că rezolvarea rapidă a situației este esențială pentru normalizarea serviciilor oferite bucureștenilor.