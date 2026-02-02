Rareș Bogdan răspunde criticilor din PNL, inclusiv lui Ciprian Ciucu: Sunt membru de drept în biroul de conducere

Rareș Bogdan s-a referit la „doi colegi” care au făcut declarații la adresa sa și pe care îi consideră „nu rău intenționați, îi consider mai puțin informați”. Tocmai de aceea, Bogdan îi informează că este membru de drept în Biroul de Conducere a Partidului Național Liberal.

„Deci nimeni nu poate să-mi conteste prezența în cadrul ședințelor. Faptul că nu am participat timp de un an de zile a fost din cauza dedicării mele pe problemele legate la Parlamentul European. Eu voi veni după ședință și, din respect pentru munca pe care o faceți, care ține de meseria mea și de munca mea de 15 ani, este absolut firesc să vin și să stau de vorbă cu dumneavoastră. La fel cum mi se pare firesc să spun clar, atunci când eu am de spus anumite lucruri legate de lucrurile care nu funcționează, a fost în urma discuțiilor cu primarii, primarii respectiv au confirmat, inclusiv primarul de la Tarnic. Deci eu nu mint că nu am niciun motiv. Eu sunt cel care am venit dintre voi, din stradă, și am adus acest partid, la rugăminte a fostului președinte și a fostului lider al partidului, domnul Orban, de la 18% am dus partidul la 28%”, spune Rareș Bogdan.

Bogdan spune că Ilie Bolojan „l-a dus, a câștigat cu 14%”. „Eu am dus partidul când am fost primul pe listă și am condus campania proiectului Ludovic Orban la 28%. Eu sunt interesat de ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal. Pe mine mă interesează, de exemplu, (…) faptul că dintr-o decizie greșită, aberantă, pentru că nu întotdeauna ai impozitarea aduce mai mulți bani. (…) Din cauza impozitării coletelor pe e-commerce (…) România a mutat business în Budapesta, în în Amsterdam și în Liege, am mutat business de 300 de milioane de euro pe an. Doar în semestrul 2 anul trecut, pe aeroportul Otopeni ne-au aterizat 7630 de colete, care au însemnat taxe pentru România de 240 de milioane de euro, doar în semestrul 2”, a mai spus Rareș Bogdan.

Ciprian Ciucu a spus, în urmă cu o săptămână, despre declarațiile lui Rareș Bogdan – fostul „number one”, care a avut reproșuri grave la adresa premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, dând de înțeles că Bolojan ar fi „dictator” chiar cu liberalii, că „domnul Rareș Bogdan nu poate proba nimic din ceea ce a spus”.

„Domnul Rares Bogdan a folosit ședința BPN, unde nu mai este membru, doar pentru a veni să facă niște declarații, după care în interiorul ședinței a fost constructiv chiar. Domnul Rareș Bogdan, nu știu, poate vrea să revină prim planul politicii din România, dar, astfel de declarații înainte de Ilie Bolojan, din cele mai multe ori, ar fi fost cumva pedepsite prin diferite metode: suspendări, excluderi și așa mai departe. Mulți colegi, domnul Cîțu (Florin Cîțu – n.r.), domnul, nu știu, mulți colegi, au luat cuvântul public împotriva partidului și al șefului partidului și nu au avut niciun fel de problemă. Niciun fel de… cum să vă zic, măcar un fel de reproș în timpul ședinței. Da? Cum să fie dictator? Cum? Este opusul”, a afirmat Ciprian Ciucu.