Protest ale transportatorilor de marfă în Bosnia și Herțegovina. MAE emite atenționare de călătorie

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească spre/dinspre Bosnia și Herțegovina asupra faptului că asociațiile transportatorilor de marfă din această țară au anunțat acțiuni de protest la punctele de trecere a frontierei spre/dinspre țările vecine din spațiul Schengen, începând cu data de 23 martie 2026.

În acest context, vor fi afectate punctele de trecere a frontierei spre/dinspre Republica Croația precum (dar nu exclusiv): Stara Gradiška (Croația) / Gradiška (BiH), Nova Sela (Croația) / Bijača (BiH), Slavonski Brod (Croația) / Bosanski Brod (BiH), Donji Svilaj (Croația) / Odžak (BiH), Neum Corridor (Klek/Zaton Doli), Metković.

MAE le recomandă românilor să evite zonele de frontieră menționate, să își reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative, să se informeze constant cu privire la starea traficului, să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine.

Pentru informații actualizate, MAE recomandă consultarea paginii web a autorității de drumuri https://bihamk.ba/spi/stanje-na-cesti-u-bih.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +387 33 66 88 93 și +387 33 21 40 22, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în BiH: +387 61 42 83 54.