MAE avertizează transportatorii români: restricții pentru camioane în Slovenia

Ministerul Afacerilor Externe avertizează transportatorii români că Slovenia a introdus restricții de circulație pentru camioanele cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone. Măsura vizează gestionarea traficului în perioada sărbătorilor legale.

Când se aplică restricțiile

Restricțiile se aplică luni, 27 aprilie 2026, precum și în zilele de 1 și 2 mai 2026, între orele 08:00 și 22:00. Singura excepție prevăzută este pentru ziua de luni, 27 aprilie, și vizează transportul legat de operațiunile din Portul Koper.

Date de contact pentru urgențe

Transportatorii români care au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Ljubljana la numărul +38 615 058 294. Apelurile sunt preluate în regim de permanență de operatorii Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Pentru urgențe, numărul de gardă al misiunii diplomatice este +38 640 980 068.