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Mai multe sancțiuni aplicate în urma Bucharest Pride. Valoarea totală depășește 6.000 de lei

Jandarmii au aplicat mai multe sancțiuni în urma marșului Bucharest Pride de sâmbătă. Amenzile au depășit suma de 6.000 de lei.
Mai multe sancțiuni aplicate în urma Bucharest Pride. Valoarea totală depășește 6.000 de lei
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN via Mediafax Foto
Ioana Târziu
13 iun. 2026, 22:54, Social
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În urma marșului Bucharest Pride de sâmbătă, jandarmii au aplicat mai multe sancțiuni.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 372 din Codul Penal al României (Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase)”, au transmis autoritățile.

17 sancțiuni contravenționale

Au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.300 de lei.
„14 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.300 de lei, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 1 și 23 din Legea nr. 61 din 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”, potrivit jandarmilor.
„3 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.000 de lei, în  conformitate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național și art. 8 din H. G. nr. 643 din 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord”, au mai transmis jandarmii.

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