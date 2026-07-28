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Intervenție de urgență în Prahova: Bărbat luat de ape în timp ce traversa râul Teleajen cu o căruță / Intervenție a pompierilor pentru găsirea lui

Pompierii militari din Prahova intervin, marți seară, în comuna Izvoarele, satul Homorâciu, pentru căutarea și salvarea unui bărbat de aproximativ 50-55 de ani, despre care se presupune că a fost luat de apele râului Teleajen în timp ce încerca să traverseze cursul râului cu o căruță.
Intervenție de urgență în Prahova: Bărbat luat de ape în timp ce traversa râul Teleajen cu o căruță / Intervenție a pompierilor pentru găsirea lui
Diana Nunuț
28 iul. 2026, 20:44, Social
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Pompierii militari din Prahova intervin, marți seara, în comuna Izvoarele, satul Homorâciu, după ce un bărbat a încercat să traverseze râul Teleajen cu o căruță, moment în care ar fi fost luat de ape.

„Din informațiile primite până în acest moment, ar fi vorba despre un bărbat în vârstă de 50-55 de ani, care ar fi încercat să traverseze cursul râului cu o căruță, moment în care a fost luat de apă”, informează ISU Prahova.

La locul intervenției au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pentru sprijinirea operațiunilor de căutare și o ambulanță SMURD, dar și o ambulanță SAJ Prahova.

Echipajele sosite la fața locului au reușit să identifice calul și căruța, însă bărbatul nu a fost găsit până la această oră, potrivit ISU Prahova.

Operațiunea este în desfășurare, iar pompierii continuă căutările pe cursul râului și în zonele adiacente.

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