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MAE emite o atenționare pentru românii care călătoresc în Spania. Riscul de incendii ajunge la niveluri extreme

MAE a emis marți o atenționare de călătorie pentru Spania, unde temperaturile extreme și vântul puternic au crescut riscul de incendii la niveluri extreme.
MAE emite o atenționare pentru românii care călătoresc în Spania. Riscul de incendii ajunge la niveluri extreme
Maria Nițu
28 iul. 2026, 19:57, Social
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în Spania, având în vedere creșterea riscului de incendii de vegetație în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit MAE, temperaturile ridicate prognozate până cel puțin duminică, 2 august 2026, alături de vântul puternic și nivelul scăzut al umidității, contribuie la apariția și extinderea incendiilor. Riscul poate atinge niveluri extreme în anumite zone.

Avertizarea vizează în special zonele văilor râurilor din sud-vestul Spaniei, Valea Ebrului, depresiunile din nord-estul țării, văile Pirineilor, dar și Insulele Canare.

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei că, pe fondul valului de temperaturi ridicate, preconizate a se înregistra până cel puțin duminică, 2 august 2026, precum și al vântului puternic și al umidității scăzute, riscul de incendii va continua să crească, atingând niveluri extreme”, a transmis MAE.

Instituția le recomandă românilor aflați în zonele afectate să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale și să fie pregătiți să urmeze eventualele ordine de evacuare, restricții de circulație sau alte măsuri de protecție a populației.

„În acest context, MAE recomandă cetățenilor români aflați în zonele afectate să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricțiile de circulație și recomandările privind protecția populației”, precizează ministerul.

Le este recomandat cetățenilor români să urmărească permanent informațiile transmise de autoritățile spaniole privind evoluția incendiilor și situația meteorologică care evoluează.

Printre sursele oficiale indicate se numără platformele dedicate incendiilor, serviciile de protecție civilă, autoritățile regionale pentru situații de urgență și Agenția Meteorologică Națională a Spaniei.

În cazul în care românii sunt afectați de incendii și au nevoie de sprijin consular de urgență, aceștia pot contacta reprezentanțele diplomatice ale României din Spania.

MAE a pus la dispoziție numerele de telefon ale consulatelor care pot acorda asistență:

  • Consulatul General al României la Madrid: +34 669 362 202;
  • Consulatul General al României la Valencia: +34 677 842 467;
  • Consulatul României la Ciudad Real: +34 609 513 790;
  • Consulatul General al României la Barcelona: +34 661 547 853;
  • Consulatul General al României la Sevilla: +34 648 212 169;
  • Consulatul General al României la Bilbao: +34 608 956 278;
  • Consulatul României la Zaragoza: +34 663 814 474;
  • Consulatul României la Almeria: +34 682 733 408.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că românii care călătoresc în afara țării pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă gratuit în App Store și Google Play, care oferă informații și recomandări actualizate pentru deplasările în străinătate.

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