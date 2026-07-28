Alertă la Salina Praid: S-au înregistrat episoade de microseismicitate, iar salinitatea pârâului Corund a crescut. Ce spune SALROM

SALROM a anunțat marți, într-un comunicat de presă, că s-a înregistrat o creștere a salinității pârâului Corund, iar situația este monitorizată permanent de instituțiile implicate în gestionarea situației din zona Salinei Praid.

În plus, în perioada 25-27 iulie, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a detectat, „în mai multe rânduri, microvibraţii în zona monitorizată”.

Potrivit SALROM, „analiza datelor indică faptul că atât intensitatea, cât și frecvența acestora sunt în scădere”.

Compania precizează că evaluările preliminare arată că microvibrațiile sunt „compatibile cu procese de redistribuire a tensiunilor în masivul de sare” și că „acest tip de manifestare nu indică, în sine, producerea unei prăbușiri, însă justifică menținerea unei monitorizări continue și corelarea datelor seismice cu observațiile geotehnice, hidrogeologice și topografice”.

Instituirea codului portocaliu nu înseamnă că populația va fi evacuată din zonă

SALROM mai informează că observațiile de suprafață efectuate cu drona și cu stația topografică automată, precum și verificările realizate în teren de specialiștii companiei, „nu au evidențiat modificări ale reliefului sau alte semne de instabilitate la suprafață”.

„În conformitate cu pragurile de alertă stabilite prin Hotărârea nr. 9 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita, magnitudinea maxima a evenimentelor seismice înregistrate a depășit nivelul corespunzător codului galben de alertare a populatiei. În consecință, a fost propusă instituirea codului de alertă portocaliu. Instituirea codului portocaliu nu înseamnă evacuarea populației din zona afectată”, mai transmite SALROM.

Instituția precizează că măsura are caracter preventiv și permite autorităților să intensifice monitorizarea și să aplice măsurile prevăzute în planurile de intervenție.

Salina Praid, afectată grav după inundațiile din 2025

Situația de la Praid vine după episodul sever de inundații din 2025, când pârâul Corund a crescut puternic în urma precipitațiilor și a inundat galeriile vechi ale salinei. În urma acestui eveniment, zona turistică a fost închisă.

Autoritățile și specialiștii au avertizat că vechea mină este într-o stare critică, iar riscul de prăbușire a unor structuri subterane este unul semnificativ. O eventuală cedare a tavanului minei ar putea duce la formarea unui lac subteran în zona afectată.