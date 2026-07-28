Prima pagină » Social » Alertă la Salina Praid: S-au înregistrat episoade de microseismicitate, iar salinitatea pârâului Corund a crescut. Ce spune SALROM

Alertă la Salina Praid: S-au înregistrat episoade de microseismicitate, iar salinitatea pârâului Corund a crescut. Ce spune SALROM

SALROM a anunțat marți că în perioada 25–27 iulie 2026 au fost înregistrate episoade de microseismicitate în zona Salinei Praid, concomitent cu o creștere a salinității pârâului Corund. Pe baza pragurilor stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita, a fost propusă instituirea codului portocaliu de alertă cu caracter preventiv, însă acest lucru nu înseamnă că se impune evacuarea localnicilor.
Alertă la Salina Praid: S-au înregistrat episoade de microseismicitate, iar salinitatea pârâului Corund a crescut. Ce spune SALROM
Sursa foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Diana Nunuț
28 iul. 2026, 22:14, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

SALROM a anunțat marți, într-un comunicat de presă, că s-a înregistrat o creștere a salinității pârâului Corund, iar situația este monitorizată permanent de instituțiile implicate în gestionarea situației din zona Salinei Praid.

În plus, în perioada 25-27 iulie, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a detectat, „în mai multe rânduri, microvibraţii în zona monitorizată”.

Potrivit SALROM, „analiza datelor indică faptul că atât intensitatea, cât și frecvența acestora sunt în scădere”.

Compania precizează că evaluările preliminare arată că microvibrațiile sunt „compatibile cu procese de redistribuire a tensiunilor în masivul de sare” și că „acest tip de manifestare nu indică, în sine, producerea unei prăbușiri, însă justifică menținerea unei monitorizări continue și corelarea datelor seismice cu observațiile geotehnice, hidrogeologice și topografice”.

Instituirea codului portocaliu nu înseamnă că populația va fi evacuată din zonă

SALROM mai informează că observațiile de suprafață efectuate cu drona și cu stația topografică automată, precum și verificările realizate în teren de specialiștii companiei, „nu au evidențiat modificări ale reliefului sau alte semne de instabilitate la suprafață”.

„În conformitate cu pragurile de alertă stabilite prin Hotărârea nr. 9 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita, magnitudinea maxima a evenimentelor seismice înregistrate a depășit nivelul corespunzător codului galben de alertare a populatiei. În consecință, a fost propusă instituirea codului de alertă portocaliu. Instituirea codului portocaliu nu înseamnă evacuarea populației din zona afectată”, mai transmite SALROM.

Instituția precizează că măsura are caracter preventiv și permite autorităților să intensifice monitorizarea și să aplice măsurile prevăzute în planurile de intervenție.

Salina Praid, afectată grav după inundațiile din 2025

Situația de la Praid vine după episodul sever de inundații din 2025, când pârâul Corund a crescut puternic în urma precipitațiilor și a inundat galeriile vechi ale salinei. În urma acestui eveniment, zona turistică a fost închisă.

Autoritățile și specialiștii au avertizat că vechea mină este într-o stare critică, iar riscul de prăbușire a unor structuri subterane este unul semnificativ. O eventuală cedare a tavanului minei ar putea duce la formarea unui lac subteran în zona afectată.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Satul din România în care un STÂLP a fost amplasat în mijlocul șoselei. Imagini greu de explicat
Gandul
Motivul pentru care George Bengi s-a sinucis. Ce l-a împins pe militarul de 26 de ani să recurgă la gestul extrem 🥲
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
Ilie Bolojan a anunțat că deblochează peste 6.800 de posturi în spitale și la Ambulanță, cu aproximativ 10% mai puțin față de cât a propus Ministerul Sănătății
Libertatea
Boala gravă de care suferea Oana Adiaconiței! Artista, care i-a adus un omagiu Ancăi Molnar, a murit
CSID
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia