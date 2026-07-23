Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian

ISU Tulcea a precizat că, până în acest moment, nu au fost primite apeluri prin care să fie semnalate incidente.

Locuitorii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă.

În lipsa unui adăpost, oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

Potrivit mesajului RO-Alert, durata estimată a avertizării este de 90 de minute.

Nordul județului Tulcea a fost vizat în repetate rânduri de mesaje RO-Alert, pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, în apropierea graniței cu România.

În mai multe cazuri, fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul județului, iar aeronave militare au fost ridicate pentru monitorizarea spațiului aerian.