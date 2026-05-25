Atenționare de călătorie emisă de MAE: Restricții de circulație în perioada 4-5 iunie pe podul Giurgiu-Ruse

Ministerul Afacerilor Externe a emis, luni, o atenționare de călătorie pentru cei care tranzitează sau călătoresc în Bulgaria. În perioada 4-5 iunie, circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi restricționată, în contextul unor lucrări de reparații.
Sursa foto: MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
25 mai 2026, 16:20, Social
MAE a emis luni o atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria, anunțând că în perioada 4-5 iunie, circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi restricționată în contextul unor lucrări de reparații.

Restricțiile de circulație vor fi aplicate diferențiat, în funcție de categoria vehiculelor.

Astfel, pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, circulația va fi suspendată în data de 4 iunie, între orele 09:00 și 21:00. În cazul vehiculelor comerciale grele, restricțiile sunt în vigoare din 4 iunie, ora 09:00, și se vor menține până pe 5 iunie, ora 09:00.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Bulgaria: +359879440758, mai anunță MAE.

