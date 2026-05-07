Un nou lot al autostrăzii Focșani-Bacău va fi dat în circulație în august

Directorul CNAIR anunță joi că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani–Bacău, A7, sunt finalizate în proporție de 95%.

Potrivit lui Cristian Pistol, UMB asfaltează, trasează marcaje și montează parapet pe ultimele sectoare din șantier.

În șantier sunt 350 de muncitori și 120 de utilaje.

Pe acest lot de autostradă a fost deja parțial deschisă circulația, între Domnești Târg și Adjud, pe o distanță de 13,2 km, încă din luna decembrie 2025.

Pe toți cei aproximativ 39 km ai lotului se va putea circula cel mai târziu în luna august a acestui an, când se va deschide circulația și pe 49 km ai tronsonului de autostradă Bacău–Pașcani.

„Practic, la finalul acestui an vom putea circula în regim de autostradă pe 397 km de la București la Pașcani, adăugând la A3 (București–Ploiești), A7 (Ploiești–Pașcani) și cei 16 km ai Variantei Ocolitoare (VO) Bacău”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.