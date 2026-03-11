Prima pagină » Economic » Șeful CNAIR: Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul Adjud – Răcăciuni al A7 a depăşit 90%. Când va fi deschisă circulația pe acest lot

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat miercuri faptul că stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul Adjud - Răcăciuni al A7, de 21,78 km, reprezentând lotul 2 al secţiunii Focşani-Bacău, a depășit 90%. Cristian Pistol a anunțat și când va fi deschisă circulația pe acest sector.
11 mart. 2026

„Continuă așternerea asfaltului pe ultimii km ai lotului 2 al secțiunii dintre Focșani și Bacău a #A7 (Autostrada Moldovei)! Peste 40 de muncitori și aproximativ 20 de utilaje lucrează acum la așternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut-Berești (județul Bacău). În total, pe toți cei 21,78 km ai lotului 2 al secțiunii Focșani-Bacău, care nu sunt încă deschiși circulației (sectorul dintre Adjud și Răcăciuni), constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu peste 350 de oameni și mai mult de 100 de utilaje, care derulează și alte lucrări în paralel”, a scris Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Acesta a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 al secțiunii Focșani-Bacău a depășit 90%, iar circulația va fi deschisă în vara acestui an.

„La ora actuală stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit 90%, iar circulația va fi deschisă până la finalul lunii august (2026)”, a menționat șeful CNAIR.

Circulația pe primii 17 km ai acestui lot (între Domnești și Adjud) a fost deschisă anul trecut, iar contractul pentru construcția Autostrăzii Moldovei (A7) este finanțat cu fonduri din PNRR.


