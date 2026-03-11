Țările G7 eliberează stocuri strategice de petrol

Aceste anunțuri „individuale” făcute de doi membri ai acestui forum al națiunilor bogate „reflectă, fără îndoială, o abordare extrem de coordonată”, a comentat ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, sugerând că o decizie mai amplă ar putea rezulta din videoconferința șefilor de stat și de guvern convocată de Emmanuel Macron, potrivit Le Figaro.

Acesta este primul summit G7, care reunește statele puternic industrializate, Statele Unite, Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Japonia și Canada la nivel de conducere pentru a discuta conflictul. Potrivit Franței, acesta își propune să abordeze „consecințele economice” ale conflictului și „măsurile de atenuare a acestora”, în special în ceea ce privește energia, potrivit guvernului.

Creștere bruscă a prețului barilului de petrol

Războiul, care a început pe 28 februarie cu atacuri israeliano-americane asupra Iranului, a dus la închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz din Golf – prin care trece, în timp de pace, o cincime din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate. Acest lucru a dus la o creștere bruscă a prețului barilului de petrol și, în consecință, a prețurilor combustibililor la pompă.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a fost primul care a acționat, anunțând că Tokyo a „decis să ia inițiativa de a relaxa cererea și oferta pe piața internațională a energiei prin eliberarea rezervelor sale strategice începând cu 16 luni”, adică luni. Acest lucru a fost făcut „fără a aștepta o decizie oficială” din partea Agenției Internaționale a Energiei (AIE). Aproape simultan, ministrul german al Economiei, Katherina Reichedes, a declarat că Berlinul a decis, de asemenea, să elibereze o parte din stocurile sale. Potrivit acesteia, aceasta a fost o „contribuție” ca răspuns la „cererea” AIE către statele sale membre „de a elibera rezerve de petrol în valoare de 400 de milioane de barili – puțin peste 54 de milioane de tone”.

G7, gata să ia toate măsurile necesare

Reuniunile miniștrilor finanțelor de luni și ale miniștrilor energiei de marți nu au dus la o decizie finală. Miniștrii energiei din G7 au declarat că sunt „gata” să ia „toate măsurile necesare ”, în coordonare cu Agenția Internațională a Energiei (AIE), într-un comunicat publicat miercuri, a doua zi după reuniunea lor. „Susținem în principiu implementarea unor măsuri proactive pentru a aborda situația, inclusiv utilizarea rezervelor strategice de petrol”, au afirmat ei. Conform informațiilor relatate marți seara de Wall Street Journal , AIE propune o utilizare „fără precedent” a rezervelor strategice pentru a limita creșterea prețurilor.

Această eliberare propusă ar depăși cele 182 de milioane de barili de petrol lansate pe piață de țările membre ale AIE în două faze în 2022, în momentul invaziei Ucrainei de către Rusia, potrivit cotidianului economic american, care citează oficiali apropiați situației. Contactată de AFP, AIE nu a răspuns imediat. „Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar: dacă nu putem redeschide Strâmtoarea Ormuz, o vom înlocui cu alt petrol care va veni din altă parte și va circula în întreaga lume”, a avertizat Roland Lescure miercuri.

Emmanuel Macron și alți lideri au declarat că lucrează la soluții pentru a asigura o redeschidere viitoare a Strâmtorii Ormuz, recunoscând totodată că acest lucru nu ar fi posibil cât timp războiul se află în faza actuală de atacuri neîncetate. După câteva zile de creștere a prețurilor – ajungând la aproape 120 de dolari pe baril luni – prețurile țițeiului au scăzut marți în urma declarațiilor lui Donald Trump care a susținut că războiul cu Ir