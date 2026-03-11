Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului

Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului

Președintele Nicușor Dan a anunțat că ședința CSAT de miercuri a vizat și impactul economic al războiului și creșterea prețului petrolului. Acesta a precizat că guvernul analizează mai multe scenarii de reacție, menționând totodată schema de plafonare a prețurilor deja existentă pentru gaze.
Alexandra-Valentina Dumitru
11 mart. 2026, 13:51, Politic

„Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului, creșterea prețurilor pe piața internațională a petrolului. Aici am avut o expunere a domnului ministru al Energiei asupra situației generale și discuții cu primul-ministru, ministrul Energiei, ministrul de Finanțe asupra diferitelor scenarii la care putem să ne așteptăm și care va fi reacția statului român în funcție de aceste scenarii”, a spus președintele.

Președintele a făcut și o delimitare între piața petrolului și cea a gazelor, unde există deja măsuri de control.

„După cum știți, în ceea ce privește gazul, nu petrolul, în ceea ce privește gazul, guvernul a adoptat deja începând cu 1 aprilie o schemă de plafonare, de controlare a prețurilor astfel încât populația și companiile să nu fie afectate”.

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat după trei ore de dezbateri. Un alt subiect important de pe ordinea de zi este cel privind analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

