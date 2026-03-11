Prima pagină » Știri externe » Războiul dronelor ieftine: SUA folosesc o „clonă” a dronei iraniene Shahed

Statele Unite au început să folosească o dronă de atac ieftină inspirată de modelul iranian Shahed-136, într-un semn al transformării rapide a războiului modern, scrie Euronews.
Victor Dan Stephanovici
11 mart. 2026, 08:30, Știri externe

Conflictul din Iran evidențiază din nou rolul central al dronelor în războiul secolului XXI. În special când vine vorba de echipamente ieftine și ușor de produs. Iranul a folosit intens drona de atac Shahed, un vehicul aerian fără pilot proiectat pentru lovituri kamikaze, care poate fi transportat chiar și într-un camion. Dezvoltată în 2016 de compania iraniană Shahed Aviation Industries, drona costă între 20.000 și 50.000 de dolari. În comparație, rachetele Patriot folosite pentru interceptarea ei pot costa aproximativ 4 milioane de dolari fiecare. Acest aspect creează un dezechilibru economic semnificativ pe câmpul de luptă, arată Euronews.

LUCAS, drona americană inspirată de modelul iranian

Pentru a contracara această strategie, companii americane au început să dezvolte drone similare, cu costuri reduse. Una dintre ele este FLM-136 LUCAS, realizată de compania SpektreWorks din Arizona și prezentată public pentru prima dată anul trecut.

Drona americană are aproximativ 3 metri lungime și 2,5 metri anvergură. Practic, este mult mai ușoară decât modelul iranian, cu o greutate de circa 81 de kilograme. În consecință, transportă și o încărcătură explozivă mai mică – aproximativ 18 kilograme, comparativ cu 50 de kilograme în cazul dronei Shahed.

Drona de atac SUA, FLM-136 LUCAS.

FLM-136 poate opera până la șase ore, pe o distanță de aproximativ 444 de mile marine, la altitudini de până la 4.500 de metri. Este propulsată de un motor cu combustie internă și poate atinge o viteză maximă de aproape 200 km/h.

SUA mizează pe producția masivă de drone

Dronele LUCAS sunt deja utilizate de unități ale Comandamentului Central al SUA în Orientul Mijlociu pentru lovituri de tip „one-way”, similare cu cele realizate de dronele Shahed.

Pentagonul consideră că producerea în masă a unor drone ieftine este esențială pentru viitoarele conflicte. În 2025, Departamentul Apărării a cerut industriei americane să livreze rapid aproximativ 300.000 de drone, într-un efort de a crește capacitatea militară în acest domeniu.

Oficialii americani susțin că această strategie ar putea reduce avantajul pe care Iranul l-a obținut în ultimii ani prin utilizarea pe scară largă a dronelor ieftine.

