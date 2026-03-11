Consiliul de Securitate al ONU ar putea cere Iranului să oprească atacurile asupra țărilor vecine

Consiliul de Securitate al ONU dezbate miercuri o rezoluție introdusă de Bahrain, potrivit Al Jazeera.

Documentul condamnă Iranul pentru atacurile sale asupra mai multor țări arabe din regiune.

Rezoluția propusă solicită încetarea imediată a atacurilor iraniene asupra Bahrainului, Kuweitului, Omanului, Qatarului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Iordaniei.

De asemenea, în document se vorbește despre interzicerea atacurilor prin intermediul grupurilor aliate cu Iranul din Liban, Yemen și din alte țări.