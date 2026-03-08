Război în Orientul Mijlociu, ziua 9. Iranul a anunțat cine este noul lider suprem / Iranul avertizează că războiul intră într-o „nouă fază”

Iranul îl numește pe fiul lui Khamenei noul lider suprem

Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem al țării, după uciderea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, relatează CNN.

El a fost ales de Adunarea Experților din Iran, un organism format din 88 de membri, alcătuit din clerici superiori aleși, care are sarcina de a alege liderul suprem.

Iranul avertizează că războiul intră într-o „nouă fază” și amenință cu represalii asupra infrastructurii energetice

Un înalt oficial iranian a avertizat că conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite a intrat într-o „nouă fază”, respingând sugestiile că războiul s-ar putea încheia în curând.

Oficialul a declarat duminică pentru CNN că nu există perspective pentru o încheiere imediată a conflictului, în ciuda unor afirmații care sugerează contrariul.

„Războiul a intrat într-o nouă fază, iar atacul asupra depozitelor de petrol și combustibil ale Iranului va fi cu siguranță întâmpinat cu represalii regionale”, a spus oficialul pentru sursa citată.

Oficialul a adăugat că Iranul ar putea viza infrastructura energetică ca răspuns în zilele următoare.

Președintele parlamentului iranian: Iranul „nu se va preda”

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o „mare greșeală” presupunând că Iranul va capitula după câteva zile de război, a declarat președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, potrivit Al Jazeera.

„Fără îndoială, națiunea și poporul nostru nu se vor preda”, a declarat Qalibaf, potrivit agenției de știri guvernamentale IRNA. „Vor lupta, vor rezista și nu se vor preda.”

Al șaptelea soldat american ucis în războiul din Iran

Un al șaptelea soldat american a fost ucis în timpul războiului din Iran, a anunțat Comandamentul Central al SUA, potrivit Sky News.

Militarul a murit din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor inițiale ale Iranului în Orientul Mijlociu.

„Militarul a fost grav rănit la locul unui atac asupra trupelor americane în Regatul Arabiei Saudite”, se arată într-un comunicat.

„Numele lui Khamenei va continua”. Un membru al Adunării Experților oferă un indiciu despre următorul lider suprem

Un înalt oficial iranian, membru al Adunării Experților, implicat în votul pentru alegerea următorului lider suprem al Iranului, a afirmat, duminică, faptul că „numele lui Khamenei va continua” și că „votul a fost exprimat și va fi anunțat în curând”.

„Numele lui Khamenei va continua”, a declarat ayatollahului Hosseinali Eshkevari, unul dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților, relatează Sky News.

„Votul a fost exprimat și va fi anunțat în curând”, a spus Eshkevari, potrivit Reuters.

Comentariul acestuia vine în contextul în care sunt așteptări mari ca Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khanemei, să fie numit lider suprem.

Israelul ucide trei comandanți presupuși ai Forței Quds din IRGC

Armata israeliană afirmă că a ucis cinci persoane într-un hotel din Beirut, printre care trei comandanți presupuși ai Forței Quds, unitatea de elită a Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC).

Mai devreme astăzi, Ministerul Sănătății din Liban a declarat că un raid aerian israelian a lovit centrul orașului Beirut și a vizat „o cameră de hotel” din Raouche, o destinație turistică populară, scrie Al Jazeera.

Armata israeliană a făcut publice numele celor cinci persoane ucise în atac: presupușii comandanți ai Forței Quds Majid Hassini, Ali Reza Bi-Azar și Ahmad Rasouli, precum și Hossein Ahmadlou și Abu Mohammad Ali, despre care armata a afirmat că erau, respectiv, un agent de informații și un reprezentant al Hezbollah în Corpul Palestinian..

SUA afirmă că atacurile israeliene au lovit depozitele de combustibil iraniene

Statele Unite afirmă că atacurile israeliene în Iran au vizat depozitele locale de combustibil, adăugând că Washingtonul nu intenționează să vizeze industria energetică a Iranului, inclusiv sectorul petrolier și gazier, potrivit Al Jazeera.

Duminică, într-un interviu acordat CNN, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că locațiile lovite au fost „atacuri israeliene” asupra „depozitelor locale de combustibil pentru alimentarea rezervoarelor de benzină”, referindu-se la atacurile asupra instalațiilor de stocare a petrolului din Teheran și din împrejurimi, care au provocat incendii de proporții sâmbătă.

El a adăugat că Washingtonul vizează „infrastructura energetică zero” și nu are intenția de a ataca industria petrolieră sau de gaze naturale a Iranului.

Iranul afirmă că 104 persoane au fost ucise în atacul submarinului american asupra navei de război

Cel puțin 104 membri ai personalului iranian au fost uciși și 32 răniți în atacul american asupra unei nave de război iraniene săptămâna trecută, potrivit armatei iraniene, citată de agenția de știri Fars.

Potrivit Al Jazeera, în timpul conflictului actual, IRIS Dena a fost torpilată și scufundată de un submarin american în Oceanul Indian.

Statele Unite ar exercita presiuni diplomatice asupra Sri Lanka pentru predarea marinarilor iranieni salvați.

Forțele britanice au „interceptat cu succes” o dronă lansată din Iran

Forțele britanice au „interceptat cu succes” o dronă de atac cu sens unic lansată din Iran către Irak noaptea trecută, potrivit Ministerului Apărării, relatează Sky News.

„Interceptarea a avut loc în timp ce avioanele RAF Typhoons și F-35 continuau să efectueze misiuni defensive în întreaga regiune”, se arată în ultima actualizare.

Trump: Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea

Pe măsură ce iranienii se apropie de numirea următorului lor lider suprem, președintele american Donald Trump a declarat duminică că noul lider „nu va rezista mult timp” dacă iranienii nu vor obține mai întâi aprobarea sa.

„Va trebui să obțină aprobarea noastră”, a declarat președintele pentru ABC News. „Dacă nu obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp. Vrem să ne asigurăm că nu va trebui să revenim la fiecare 10 ani, când nu veți avea un președinte ca mine care să facă asta”.

El a adăugat: „Nu vreau ca oamenii să fie nevoiți să revină peste cinci ani și să facă același lucru din nou sau, mai rău, să le permită să aibă arme nucleare”.

„Parteneriat strategic”: Cooperarea militară cu Rusia va continua, anunță Iranul

Cooperarea militară dintre Teheran și Moscova este continuă și nu este nouă, spune ministrul de externe al Iranului. El a descris cooperarea dintre cele două țări ca parte a unui parteneriat strategic de lungă durată, relatează Al Jazeera.

„Avem un parteneriat strategic cu Rusia. Cooperarea militară dintre Iran și Rusia nu este ceva nou. Nu este un secret. A existat în trecut, există și în prezent și va continua și în viitor”, a spus ministrul iranian, potrivit sursei citate.

Ministrul de externe al Iranului: Trebuie să continuăm „lupta pentru binele poporului nostru”

Ministrul de externe al Iranului afirmă că țara sa trebuie să continue „lupta pentru binele poporului nostru”.

Abbas Araghchi a respins apelurile la încetarea focului în Orientul Mijlociu, declarând pentru NBC News că SUA și Israelul „ne ucid poporul”, scrie Sky News.

El afirmă că Israelul și SUA au încălcat deja armistițiul încheiat pentru a pune capăt războiului de 12 zile de anul trecut, adăugând „și acum vreți să cereți din nou un armistițiu? Nu funcționează așa”.

Papa Leon face apel la „dialog” pentru a pune capăt războiului din Iran

Papa Leon al XIV-lea a făcut apel, duminică, la încetarea violențelor din Orientul Mijlociu, în cadrul rugăciunii Angelus din Piața Sfântul Petru.

El afirmă că războiul alimentează frica și ura și își exprimă îngrijorarea că conflictul s-ar putea extinde și mai mult, implicând și alte țări, inclusiv „dragul Liban”, notează Sky News.

„Să ne ridicăm rugăciunea umilă către Domnul ca zgomotul bombelor să înceteze, ca armele să tacă și ca spațiul să se deschidă pentru dialog, în care vocile popoarelor să poată fi auzite”, a adăugat Papa Leon.

Emiratele Arabe Unite sunt ținta unor atacuri cu rachete și drone lansate de Iran

Sistemele de apărare aeriană ale EAU răspund în prezent rachetelor și dronelor care vin din Iran”, a transmis Ministerul Apărării.

„Ministerul Apărării afirmă că sunetele auzite sunt rezultatul sistemelor de apărare aeriană care interceptează rachete și drone”, se arată în comunicatul publicat pe X, în arabă și engleză.

Armata israeliană spune că au fost lansate rachete din Iran spre Israel

Sistemele de apărare lucrează pentru a intercepta amenințarea”, a declarat armata într-un comunicat.

Armata Israelului a anunțat că a detectat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru a le intercepta.

„Se simte ca și cum ne-am sufoca”, spune un locuitor din Tehran după noile atacuri

Un locuitor din Tehran a declarat pentru CNN că orașul pare apocaliptic după noile atacuri israeliene care au vizat depozite de petrol din Iran și au provocat o uriașă minge de foc în capitala iraniană.

Atac aerian asupra unui hotel din Beirut. Patru persoane au murit după lovitura israeliană

Un atac israelian asupra unui hotel din Beirut a ucis cel puțin patru persoane. Israelul a spus că ținta erau comandanți iranieni din Islamic Revolutionary Guard Corps.

Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața după un atac aerian care a lovit un apartament din clădirea hotelului Ramada Hotel Beirut, situat în centrul orașului Beirut, scrie Sky News.

Iranul susține că a vizat orașe israeliene și o bază aeriană din Iordania

Ținte militare din orașele israeliene Tel Aviv și Beersheba ar fi fost lovite de rachete iraniene, potrivit Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran.

Cel puțin 6 persoane au fost ucise într-un atac asupra unui depozit de petrol din orașul Karaj, Iran, potrivit unui oficial

Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 21 rănite după ce un depozit de petrol din orașul Karaj, în provincia Alborz din Iran, a fost lovit într‑un atac, potrivit unui oficial provincial citat de agenția de presă Trend.

Incendiul a izbucnit după ce un rezervor din cadrul depozitului de combustibil Fardis a fost lovit, iar operațiunile de stingere a incendiului continuă.

Victimele includ rezidenți aflați în apropierea depozitului. Incidentul survine în contextul unei serii de atacuri asupra infrastructurii petroliere iraniene de către forțele americane și israeliene. Situația este în evoluție, iar autoritățile continuă să evalueze impactul și să acorde îngrijiri răniților.

Numărul victimelor în atacurile iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite a crescut la 4

Patru persoane – cetățeni din Pakistan, Nepal și Bangladesh – au fost ucise în Emiratele Arabe Unite de la declanșarea atacurilor iraniene asupra țărilor vecine, ca urmare a loviturilor americane și israeliene asupra Iranului, potrivit Ministerului Apărării din UAE.

De la „începutul acestei agresiuni îndrăznețe a Iranului”, Emiratele Arabe Unite au fost vizate cu 238 de rachete balistice, 1.422 de drone și opt rachete de croazieră, a precizat ministerul pe X.

Astăzi, UAE a detectat 17 rachete balistice și 117 drone, adăugând că 16 dintre rachete și 113 drone au fost interceptate, în timp ce o rachetă și patru drone au căzut în mare.

Un atac cu rachete „double-tap” raportat în orașul Najafabad, în centrul Iranului

Peste 20 de persoane au fost ucise și alte 50 rănite în urma unui atac cu rachete „double-tap” atribuit SUA și Israelului în orașul central iranian Najafabad, potrivit agenției de știri Fars.

Raportul citează un ofițer de poliție sub protecția anonimatului, care a declarat că salvatorii și localnicii încercau să ajute răniții după primul atac cu rachetă, când a lovit al doilea proiectil în același loc, la câteva minute distanță.

Aproape 10.000 de unități civile distruse în atacurile americano-israeliene asupra Iranului

Societatea Semilunii Roșii din Iran (IRCS) afirmă că cel puțin 9.669 de unități civile au fost distruse în atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

Statisticile prezentate de organizația umanitară includ 7.943 de locuințe 1.617 unități comerciale

Cel puțin 19 persoane au fost ucise într-un atac israelian asupra unui sat din sudul Libanului

Agenția Națională de Știri din Liban (NNA) afirmă că Israelul a ucis cel puțin 19 persoane, inclusiv copii, într-un atac asupra unei clădiri cu trei etaje din satul Sir el Gharbiyeh, situat în sudul Libanului.

Potrivit relatării, echipele de apărare civilă și de salvare lucrează pentru a îndepărta dărâmăturile și pentru a recupera trupurile victimelor.

Israelul declară că va urmări fiecare succesor al lui Khamenei din Iran și amenință organismul însărcinat cu alegerea liderului

Armata israeliană a emis o nouă amenințare împotriva liderilor iranieni, declarând că va urmări fiecare succesor al lui Khamenei, care a fost ucis în atacurile americane-israeliene din 28 februarie.

Într-o postare pe rețelele sociale în limba farsi, armata a amenințat, de asemenea, că va urmări fiecare persoană care încearcă să numească un succesor, referindu-se la Adunarea Experților, organismul însărcinat cu alegerea liderului suprem al Republicii Islamice.

Guvernatorul Teheranului reduce cota de combustibil pentru locuitori după atacul asupra instalațiilor petroliere

Cota de combustibil cu card personal a fost redusă de la 30 de litri pe zi la 20 de litri, potrivit guvernatorului provinciei Teheran din Iran, citat de agenția de știri Fars.

Oficialul a mai declarat că oamenii nu trebuie să-și facă griji în privința combustibilului, deoarece întreruperile în aprovizionarea cu combustibil vor fi rezolvate rapid, promițând că măsura va fi revocată după „două sau trei zile”.

Semiluna Roșie Iraniană avertizează asupra riscului de ploi toxice după explozia rezervoarelor de combustibil

Semiluna Roșie Iraniană a avertizat civilii să ia măsuri de precauție, afirmând că ploaia ar putea deveni toxică după explozia rezervoarelor de combustibil. O astfel de ploaie ar putea provoca arsuri chimice ale pielii și leziuni pulmonare, a afirmat organizația.

Atacurile SUA-Israel ucid 11 persoane în Isfahan, Iran

Agenția de știri Tasnim raportează că avioane americane și israeliene au atacat mai multe ateliere de producție și un club de echitație în provincia Isfahan, ucigând cel puțin 11 persoane.

Alte câteva persoane au fost rănite, a raportat agenția.

Cel puțin opt orașe au fost lovite în provincia centrală. Acestea au fost Isfahan, Najafabad, Aran, Bidgol, Barkhar, Khomenei Shahr, Shahreza, Falavarjan și Mobarakeh, a precizat agenția.

Grupul irakian revendică 24 de atacuri asupra bazelor americane în ultima zi

Rezistența islamică din Irak afirmă că a desfășurat 24 de operațiuni, folosind zeci de drone și rachete, vizând „bazele inamice din regiune” în ultima zi.

Grupul este o coaliție de miliții susținute de Iran în Irak.

Acesta a revendicat 23 de operațiuni împotriva „bazelor inamice din Irak și din regiune” vineri.

Patru persoane ucise în atacurile israeliene asupra instalațiilor petroliere iraniene

Cel puțin patru șoferi de cisterne au fost uciși în atacurile Israelului asupra instalațiilor petroliere iraniene din Teheran și provincia Alborz, potrivit agenției de știri Fars.

Atacurile israeliene au lovit patru instalații de stocare a petrolului și un centru de transfer al produselor petroliere în Teheran și Alborz, a precizat agenția.

În ciuda atacului, „nu există penurie de distribuție de combustibil”, iar forțele de securitate „sunt angajate în prezent în operațiuni de stingere a incendiilor”, a precizat agenția.

Ar fi fost ales noul lider suprem al Iranului

Conform mass-media de stat iraniană, s-a ajuns la un consens majoritar cu privire la numirea unui nou lider suprem.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile americane-israeliene din prima zi a războiului, sâmbăta trecută.

Imediat după moartea liderului suprem, a fost format un consiliu de conducere format din trei persoane pentru a guverna țara în mod temporar, format din Masoud Pezeshkian, președintele reformist al Iranului, Gholamhossein Mohseni Ejei, șeful liniei dure a sistemului judiciar și Alireza Arafi, jurist și șef al Basij, o forță paramilitară voluntară

Kuweitul afirmă că sistemele de apărare aeriană au interceptat atacuri cu rachete și drone

Armata kuweitiană a declarat că sistemele de apărare aeriană ale țării au răspuns la atacuri cu rachete și drone.

Într-o declarație anterioară, aceasta a afirmat că sunetul exploziilor a fost rezultatul interceptării focului inamic de către sisteme.

Bahrain anunță că sirenele au fost activate, iar populația este îndemnată să se îndrepte către „cel mai apropiat loc sigur”

Ministerul de Interne din Bahrain anunță că sirenele au fost activate în țară.

„Cetățenii și rezidenții sunt îndemnați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, se arată într-o scurtă declarație.

Israelul afirmă că au fost lansate rachete din Iran și că se fac eforturi pentru interceptarea acestora

Armata israeliană afirmă că a identificat rachete lansate din Teheran către Israel „cu puțin timp în urmă” și că „sistemele defensive funcționează pentru a intercepta amenințarea”.

„În ultimele minute, Comandamentul Frontului Intern a trimis o directivă de precauție direct pe telefoanele mobile din zonele relevante. Publicul este rugat să acționeze în mod responsabil și să urmeze instrucțiunile – acestea salvează vieți”, se arată în declarația publicată pe Telegram.

Israel lansează un nou val de atacuri asupra Iranului

Armata israeliană afirmă că a început un nou val de atacuri asupra infrastructurii guvernului iranian în întreaga țară.

Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite „răspunde amenințărilor reprezentate de rachete și drone”

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite afirmă că apărarea aeriană a țării răspunde amenințărilor reprezentate de rachete și drone provenite din Iran.

Acesta a declarat că sunetele auzite în țară sunt rezultatul interceptării proiectilelor de către apărarea aeriană.

Ce știm până acum

Armata israeliană a lovit depozitele de combustibil din Teheran, exploziile fiind vizibile în capitala iraniană.

Donald Trump l-a criticat din nou pe Keir Starmer, spunând: „Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi le-am câștigat deja”.

Premierul britanic afirmă că Marea Britanie are nevoie de „seriozitate, nu de jocuri politice” și că el se concentrează pe protejarea cetățenilor britanici.

La bordul avionului Air Force One, Trump a afirmat că Iranul este responsabil pentru un atac mortal asupra unei școli de fete din Minab, nu SUA.

Cel puțin 12 persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri israeliene în Liban, inclusiv asupra unui hotel din Beirut.

SUA a negat afirmațiile Iranului potrivit cărora mai mulți soldați americani au fost luați prizonieri în timpul operațiunii Epic Fury.

Trump a asistat la întoarcerea a șase soldați americani care au fost uciși când o dronă a lovit un port din Kuweit duminica trecută.

Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul are „multe surprize” pentru următoarea fază a războiului cu Iranul.

