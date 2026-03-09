Bahrain cere pedeapsa cu moartea pentru cei care au fotografiat atacurile iraniene

Procuratura Generală din Manama a cerut pedeapsa cu moartea pentru doi inculpați acuzați de spionaj în favoarea unei organizații teroriste, cu intenția de a comite acte teroriste și ostile împotriva Bahrainului. Totul a implicat fotografierea unor locații în care fotografierea este interzisă, cu scopul de a divulga un secret al apărării naționale. Procuratura a susținut că acest act a contribuit la actuala agresiune brutală a Iranului împotriva țării, relatează presa din Manama.

În instanță, procurorii au declarat că regatul se confruntă cu o „agresiune iraniană brutală” și au cerut „sancțiuni maxime… fără cea mai mică milă”, specificând pedeapsa cu moartea.

Procuratura din Bahrain a subliniat că securitatea și suveranitatea națiunii sunt primordiale și că loialitatea față de patrie nu este negociabilă. Anchetatorii spun că inculpații nu doar au încălcat legea, ci mai degrabă au trădat națiunea, meritând cea mai severă pedeapsă fără milă: execuția.

Situația apare în Bahrain după ce autoritățile din Manama dau vina pe Iran pentru pagubele provocate de un atac în Sitra, unde 32 de civili, inclusiv copii, au fost răniți după ce un interceptor de apărare aeriană din Bahrain pare să fi lovit o zonă rezidențială.