Forțele iraniene au un plan conceput de ayatollahul Ali Khamenei și comandanții de rang înalt ai Teheranului pentru a semăna haos în Orientul Mijlociu, pentru a crea tulburări pe piețele globale și pentru a crește miza în speranța exercitării unor presiuni asupra SUA și Israelului pentru a opri atacul.

„Planul lui Khamenei”

O sursă din interiorul regimului a declarat pentru FT că liderul suprem – care a fost ucis în primul val de atacuri asupra Teheranului, sâmbătă – și locotenenții săi – au început să lucreze la un plan „detaliat” după războiul devastator de 12 zile al Israelului împotriva republicii din iunie anul trecut.

Acest plan includea atacuri asupra instalațiilor energetice și bombardamente care ar cauza perturbări ale transportului aerian în regiune, a spus el.

„Nu am avut de ales decât să escaladăm și să pornim un incendiu mare, ca să vadă toată lumea”, a spus sursa din interiorul regimului. „Când liniile noastre roșii au fost încălcate, încălcând toate legile internaționale, nu mai putem respecta regulile jocului.”

Planul a fost implementat în ciuda dispariției lui Khamenei și oficialilor militari și de informații iranieni de rang înalt, inclusiv ministrul apărării și șeful Gărzilor Revoluționare de elită.

„Acest război se desfășoară cu grație, sub conducerea lui Khamenei”

Ayatollahul Alireza Arafi, unul dintre membrii unui consiliu de conducere interimar format din trei persoane, anunțat la câteva ore după moartea lui Khamenei, a declarat luni într-un mesaj video că „acest război se desfășoară cu grație, sub conducerea [lui Khamenei]”.

Luni, odată cu redeschiderea piețelor după weekend, regimul și-a intensificat dramatic răspunsul, vizând instalațiile energetice din Golful Persic, bogat în petrol, lansând drone asupra unei instalații de gaze esențiale din Qatar și asupra uneia dintre cele mai mari rafinării din Arabia Saudită.

Acest lucru a determinat Qatarul, unul dintre principalii furnizori mondiali de gaze naturale lichefiate, să oprească aprovizionarea. Prețurile petrolului și gazelor au crescut brusc pe măsură ce transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă prin care trece aproximativ o cincime din energia și gazele mondiale, a încetinit până la oprire.

În zilele care au trecut de la lansarea războiului între SUA și Israel, dronele iraniene au atacat hoteluri, aeroporturi și porturi din țări precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak, Oman și Bahrain. Au lansat rachete de rachete și drone asupra bazelor americane din regiune și au atacat și o bază britanică din Cipru.

„Acest lucru va continua și va exista o escaladare suplimentară”, a spus sursa din interiorul regimului. „La ce se așteptau? Dacă șeful republicii islamice este eliminat, ei cred că nu se va întâmpla nimic?”

Iranul și-a descentralizat procesul decizional militar

O parte a abordării regimului a fost descentralizarea procesului decizional militar. În cazul în care sunt asasinați comandanții de rang înalt, forțele militare să nu fie paralizate. Și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a sugerat că forțele Teheranului acționează independent.

„Unitățile noastre militare sunt acum, de fapt, independente și oarecum izolate și acționează pe baza instrucțiunilor generale care le-au fost date în prealabil”, a declarat el duminică pentru rețeaua de televiziune Al Jazeera.

Tacticile reflectă lecțiile învățate din războiul din iunie, când Iranul a fost uimit de profunzimea pătrunderii serviciilor secrete a Israelului și de capacitatea Tel Avivului de a asasina comandanții săi militari de rang înalt în primele ore ale conflictului.

De data aceasta, a început să riposteze rapid după ce Khamenei și înalți oficiali ai apărării au fost uciși.

Sursa din interiorul regimului a declarat că, în timpul războiului din iunie, „comanda venea de sus”. Dar „acum, forțele de pe teren știu deja ce ar trebui să facă, fiind în continuare în coordonare totală cu centrul de comandă”.

„Lupta pentru supraviețuire”

Atacurile sunt un răspuns la ceea ce republica islamică consideră a fi o „luptă pentru supraviețuire”.

În timpul războiului din iunie, regimul și-a limitat represaliile la atacuri împotriva Israelului și la un atac asupra unei baze americane din Qatar, după ce SUA i-au bombardat siturile nucleare, provocând pagube limitate.

De data aceasta Iranul a lansat aproape tot atâtea drone și rachete, dacă nu chiar mai multe, asupra Emiratelor Arabe Unite, centrul comercial și turistic dominant din regiune, decât asupra Israelului, ucigând trei persoane.

Subordonații săi, care nu au participat la războiul din iunie, s-au alăturat și ei conflictului.

Hezbollah a lansat rachete asupra nordului Israelului, amenințând cu un nou război în Liban, în timp ce milițiile irakiene au vizat o bază americană în nordul Irakului și au susținut că i-au vizat pe americani pe aeroportul din Bagdad. Susținătorii pro-iranieni au încercat și ei să ia cu asalt Zona Verde, care găzduiește ambasadele occidentale din capitala irakiană.

Conflictul regional în creștere este ceea ce mulți se temeau că ar fi cel mai rău scenariu posibil după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a ucis 1.200 de oameni.

Deși a declanșat valuri de conflict în Gaza, Liban, Yemen și între Israel și Iran, republica islamică a căutat să-și calibreze implicarea, calculând că menținerea luptei departe de țărmurile sale era cea mai bună modalitate de a asigura supraviețuirea regimului.

Însă analiștii spun totul s-a schimbat după atacurile israeliene și americane din iunie.

Liderul Hamas, Yahya Sinwar, „a dorit un război regional pe 7 octombrie, dar aliații săi s-au opus pentru că nu îl doreau”, a declarat Emile Hokayem de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice. „Acum îi avem cu America și Israelul care declanșează acel război regional, în propriile lor condiții.”

O sursă din interiorul regimului a declarat că represaliile, inclusiv împotriva unor ținte precum hotelurile din Dubai, „fac ca orice locație care găzduiește americani să fie nesigură și nimeni nu va mai dori să stea acolo”.

El a adăugat că vecinii Iranului din Golf, bogați în petrol, se vor confrunta acum cu toții cu „riscuri investiționale sporite”.

„Investitorii le vor spune: sunteți aproape de Iran și în orice moment o rachetă ar putea ateriza în mijlocul țării voastre”, a declarat sursa.

Însă, prin lansarea de atacuri împotriva statelor din Golf care au încercat să-l convingă pe președintele Donald Trump să urmeze relații diplomatice cu Iranul și care au dezescaladat tensiunile cu Teheranul în ultimii ani, regimul islamic riscă să fie și mai izolat și să-și împingă vecinii să sprijine războiul dintre SUA și Israel.

Unii analiști au susținut că răspunsul Iranului reprezintă imprudența regimului.

Răspunsul Iranului a fost scenariul „de coșmar” de care mulți se temeau, a declarat Burcu Ozcelik, cercetător senior la RUSI, think tank-ul cu sediul la Londra.

Khamenei se aștepta să fie ucis, să moară ca martir

O sursă din interiorul regimului și unii experți iranieni cred că Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se aștepta să fie ucis și să moară ca un martir — rămânând în complexul său din Teheran alături de membrii familiei sale, în ciuda amenințării iminente a unui atac.

Asta a însemnat punerea în aplicare a unor măsuri care să asigure că regimul poate continua să proiecteze stabilitate pe plan intern și să își intensifice răspunsul la atacurile SUA și Israelului.

Acum, operațiunile militare sunt supravegheate de Gărzile Revoluționare, forțele fiind conduse de generalul-maior Ahmad Vahidi, care l-a înlocuit pe comandantul suprem al forțelor după ce acesta a fost ucis sâmbătă.

„Un proiect pe care nu ai niciun fel de control”

„Iranul, spre deosebire de Statele Unite, s-a pregătit pentru un război lung”, a declarat luni, la X, Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității iraniene.

Rezultatul este un conflict în spirală care amenință să implice mai multe țări. Regatul Unit a declarat duminică că va permite SUA să își folosească bazele, inclusiv RAF Fairford din Gloucestershire și baza militară comună britanico-americană Diego Garcia din Insulele Chagos, pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

„Fie că este vorba de Regatul Unit sau de țări din regiune, acestea s-ar putea alătura unui proiect asupra căruia nu au niciun control”, a spus Hokayem.