Cum au lucrat serviciile secrete pentru a-l localiza și elimina pe Ali Khamenei

Eliminarea lui Ali Khamenei din postura de lider suprem iranian nu a fost consecința unui atac oportunist, ci reprezintă finalul unei perioade extinse de monitorizare și coordonare dintre agențiile de intelligence din SUA și Israel. O reconstrucție detaliată publicată de The New York Times arată că datele decisive au fost adunate cu scurt timp înaintea bombardamentului asupra Teheranului, permițând sincronizarea unei acțiuni care a vizat simultan mai mulți lideri ai regimului.
Sursa foto: Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
02 mart. 2026, 07:27, Știri externe

Conform articolului apărut în The New York Times și preluat ulterior de diverse alte publicații media, agenția americană ar fi stabilit exact unde se afla Khamenei imediat înainte de atac. Datele obținute relevau nu numai coordonatele geografice ale acestuia, ci și intenția de a lua parte la o întâlnire de maximă importanță din cadrul conducerii iraniene.

Aceste date, calificate drept „high-fidelity” – însemnând un grad ridicat de acuratețe, suficient pentru justificarea unei acțiuni militare – ar fi fost comunicate partenerilor israelieni. Aceștia dispuneau la rândul lor de informații referitoare la respectiva ședință și la prezența unor demnitari cu funcții cheie.

Monitorizare continuă și informații încrucișate

Autoritățile americane și cele israeliene ar fi urmărit continuu deplasările conducătorilor iranieni timp de mai multe luni. Mai ales în contextul escaladării conflictelor militare din 2025. Identificarea locului în care se afla Khamenei de către americani nu a reprezentat o descoperire accidentală. Practic a existat o validare unor date aflate deja în proces de investigare.

Conform surselor jurnalistice menționate, liderul suprem era prezent într-un complex din zona centrală a Teheranului. Se afla într-o incintă subterană, cu grad redus de protecție comparativ cu adăposturile principale ale complexului. Desfășurarea unei întâlniri strategice în dimineața zilei de sâmbătă a fost interpretată de ambele agenții ca o ocazie unică de a elimina simultan mai mulți lideri importanți.

Rețele de agenți și supraveghere electronică

Sursele jurnalistice sugerează că datele au fost colectate prin intermediul unei metode mixte. A fost o combinație de interceptare a comunicațiilor electronice cu informații obținute din interiorul teritoriului iranian. Serviciile secrete israeliene ar fi construit de-a lungul anilor o rețea vastă de informatori locali, recrutați în rândul membrilor unor comunități minoritare nemulțumite sau datorită unor stimulente de natură financiară ori politică.

Această rețea de informații ar fi facilitat o infiltrare adâncă în structurile guvernamentale de la Teheran. A fost realizată astfel o observare precisă a deplasărilor oficialilor de către agențiile de intelligence.

Verificarea decesului

Anunțul oficial privind decesul ar fi fost emis la circa 12 ore distanță de la momentul atacului. Și doar după obținerea unei fotografii care prezenta corpul scos de sub dărâmături. Nu se știe încă dacă imaginea a fost captată prin interceptare sau dacă a fost realizată de un operator prezent la fața locului.

Conform unor surse din cadrul serviciilor israeliene, în fazele inițiale ale operațiunii au fost neutralizați numeroși demnitari cu poziții superioare. Atacul a replicat strategii militare care au mai fost aplicate și anterior împotriva altor conducători ai facțiunilor pro-iraniene, mai arată The New York Times.

