Prima pagină » Știrile zilei » Israel lansează o campanie ofensivă împotriva grupării militante Hezbollah

Israel lansează o campanie ofensivă împotriva grupării militante Hezbollah

Șeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, a anunțat lansarea unei campanii militare ofensive împotriva grupării Hezbollah, care ar putea dura mai multe zile. Anunțul venit din partea armatei israeliene vine după ce Hezbollah a lansat o serie de atacuri, iar Israel a ripostat.
Israel lansează o campanie ofensivă împotriva grupării militante Hezbollah
Sursa: Hepta / Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 mart. 2026, 08:29, Știri externe

„Am început o campanie ofensivă împotriva Hezbollah. Nu suntem doar în defensivă, acum trecem la atac. Trebuie să ne pregătim pentru câteva zile de luptă, multe. Avem nevoie de o pregătire defensivă puternică și de o pregătire ofensivă continuă, în valuri”, a  declarat Eyal Zamir, șeful Statului Major al Forțelor Armate Israeliene, citat de The Times of Israel 

În noaptea de duminică spre luni, gruparea militantă libaneză și IDF s-au atacat reciproc. Primele atacuri au fost lansate de Hezbollah care a anunțat că operațiunea este „un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei”. Operațiunea a vizat o bază militară din apropierea orașului Haifa. 

Ca ripostă, armata israeliană a desfășurat mai multe valuri de lovituri aeriene asupra unor obiective ale Hezbollah din Beirut și din sudul Libanului.

În urma atacurilor israeliene, ministerul libanez al Sănătății a anunțat că cel puțin 31 de  persoane și-au pierdut viața și alte 149 au fost rănite, bilanțul fiind unul provizoriu, notează Al Jazeera. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran
Gandul
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă ciorbă de post, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Iran, printre cei mai mari producători auto din lume, dar aproape nimeni nu a auzit de mașinile IKCO și SAIPA. Cum arată și cât costă
Promotor