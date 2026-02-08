SUA cer dezarmarea Hezbollah. Libanul riscă să alunece spre război civil

Tema armelor deținute de gruparea șiită domină de mai bine de un an scena politică libaneză, dar începutul anului 2026 a adus o escaladare vizibilă a conflictului intern. În centrul disputei se află poziția președintelui Joseph Aoun, care și-a înăsprit discursul față de Hezbollah.

Într-un interviu recent, el a descris arsenalul organizației drept „o povară pentru Liban” și a spus că motivele care justificau înarmarea acesteia „nu mai există”, cerând în schimb „înțelepciune și suveranitate a statului”.

Rupturi la vârful puterii din Liban

Potrivit Middle East Eye, în discuții cu diplomați străini, liderul de la Beirut a insistat că armata a desfășurat operațiuni ample pentru a „curăța zone vaste de toate armele ilegale, indiferent de natura sau apartenența lor”.

Această schimbare de ton a scos la iveală o ruptură tot mai clară între președinție și Hezbollah, într-un moment în care Statele Unite și Israelul cer dezarmarea totală a mișcării, nu doar retragerea forțelor din sudul țării. Autoritățile libaneze susțin că Hezbollah nu mai are prezență militară între râul Litani, situat în sudul Libanului, și zona de frontieră cu Israelul. Washingtonul consideră însă măsura insuficientă și insistă ca dezarmarea să se extindă la nivelul întregului teritoriu al țării.

SUA: Armata libaneză, „partener nesigur”

Tensiunile sunt alimentate și de o întâlnire recentă la Washington între comandantul armatei libaneze și un senator american influent. Acesta a declarat ulterior că „nu vede armata libaneză ca pe un partener de încredere” după ce oficialul militar a refuzat să descrie Hezbollah drept organizație teroristă.

Potrivit sursei citate, discuția a durat doar câteva minute și a confirmat nivelul ridicat de presiune exercitat asupra Beirutului.

Atacuri israeliene după armistițiu

În paralel, Israelul este acuzat că nu a respectat pe deplin armistițiul din noiembrie 2024 care a pus capăt războiului de 66 de zile cu Hezbollah. De atunci, armata israeliană a efectuat sute de lovituri aeriene și incursiuni terestre în sudul Libanului, soldate cu distrugeri și sute de victime.

La începutul lunii februarie, avioanele și drone israeliene au lovit din nou zone civile, distrugând zeci de locuințe în mai multe sate.

Hezbollah, actor politic și militar

Apărută în anii ”80, mișcarea șiită acționează atât ca partid politic, cât și ca organizație armată. Organizația face parte din viața politică a Libanului, are reprezentanți în Parlament și susținători în special în comunitatea șiită, unde este văzută de mulți drept o forță de protecție în fața Israelului.

Statele Unite cer dezarmarea completă a Hezbollah în principal din perspectiva securității Israelului, considerat principalul stat expus acțiunilor grupării. În interiorul Libanului, percepția este însă profund împărțită: pentru unii Hezbollah reprezintă o „rezistență” în fața Israelului, pentru alții o forță militară care slăbește autoritatea statului.

Gruparea acuză „tutela americană”

Liderul Hezbollah a condamnat politicienii pe care îi consideră „subordonați tutelei americane” și a acuzat autorități de la Beirut că „se aliniază poziției Israelului și încearcă să împingă Libanul spre război civil”. El a avertizat că „subminarea stabilității Libanului și a rezistenței îi va afecta pe toți. Nimeni nu va fi cruțat”.

„Șantaj odios”, spun surse politice

Totuși, autoritățile pregătesc lansarea unei noi etape a planului de dezarmare, care ar urma să vizeze o zonă mai extinsă din sudul țării, însă fără un calendar clar.

Surse apropiate Hezbollah susțin că presiunea externă asupra președintelui este uriașă. „A ajuns la limita presiunii pe care o poate suporta. Spațiul său deja limitat de manevră s-a redus și mai mult, iar americanii cer rezultate rapide”, a declarat sub protecția anonimatului un oficial din interiorul mișcării. Un fost ministru a descris situația drept „un șantaj odios”, afirmând că Statele Unite ar putea suspenda ajutorul militar și sprijinul financiar internațional dacă cerința nu este respectată.

Fracturile din interiorul țării par să se adâncească, iar dialogul devine tot mai dificil. Liderii Hezbollah au avertizat chiar că situația actuală ar putea împinge Libanul spre război civil.