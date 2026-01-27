Liderul Hezbollah: Un război SUA-Israel împotriva Iranului ar cuprinde întreaga regiune

Declarațiile au fost făcute luni, în cadrul unei adunări publice de amploare organizate în semn de solidaritate cu Republica Islamică Iran și cu liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

„Hezbollahul din Liban, condus de principiul Velayat-e Faqih, este animat de o credință de neclintit. Amenințarea lui Trump la adresa ayatollahului Khamenei este percepută ca o amenințare la adresa a zeci de milioane de adepți ai acestui mare lider – și chiar mai mult”, a declarat Naim Qassem, citat de publicația americană JNS.org.

Deși operează ca actor politic și militar în Liban, Hezbollah recunoaște autoritatea liderului suprem al Iranului ca ghid religios și ideologic.

Linia roșie privind ayatollahul

Liderul Hezbollah susține că orice atac verbal sau politic la adresa ayatollahului ar avea implicații grave pentru stabilitatea regională și globală: „Cea mai mică impudență față de ayatollahul Khamenei ar însemna pierderea stabilității și securității în regiune și în lume. Considerăm această amenințare una directă împotriva noastră și avem deplina autoritate de a lua orice măsuri pe care le considerăm necesare pentru a o contracara”.

Hezbollah: nu vom rămâne neutri

În discursul său, Qassem a acuzat Statele Unite de o ostilitate constantă față de Iran, susținând că Washingtonul nu acceptă existența unei țări independente care ar putea deveni un model pentru alte state sau comunități. „Statele Unite nu pot tolera existența unei țări libere și independente care să servească drept reper pentru musulmani și pentru cei oprimați din întreaga lume”, a spus acesta.

Naim Qassem a transmis un avertisment direct Statelor Unite și Israelului: „Hezbollah nu va rămâne neutru dacă Statele Unite și Israelul vor ataca Iranul”.

Un nou război ar cuprinde regiunea

El a amintit și de conflictele din trecut, spunând că SUA ar fi încercat în mod repetat să slăbească sau să răstoarne regimul de la Teheran. „SUA au declanșat un război de opt ani împotriva Iranului, folosind Irakul ca intermediar, și au cheltuit milioane de dolari pentru a răsturna Republica Islamică, dar au eșuat”, a declarat Qassem.

Referindu-se la conflictul din iunie 2025, cunoscut drept „Războiul de doisprezece zile”, liderul Hezbollah consideră că Iranul a reușit să reziste presiunilor militare și politice.

„Iranul a dejucat conspirațiile SUA – Israel datorită directivelor ayatollahului Khamenei. Însă, dacă un astfel de scenariu s-ar repeta, un război împotriva Iranului ar cuprinde întreaga regiune”, a avertizat el.

Protestele din Iran, puse pe seama „inamicului”

Qassem a comentat și recentele tulburări interne din Iran, acuzând actori externi că ar fi încercat să profite de nemulțumirile economice pentru a destabiliza țara.

„Inamicul a încercat să-și pună în aplicare planul de anihilare a Iranului, exploatând nemulțumirea generată de problemele economice. A folosit sabotori, a instigat demonstrații, iar agitatorii au atacat forțele de securitate și populația, provocând distrugeri moscheilor, vehiculelor și clădirilor”, a afirmat liderul Hezbollah.