Israel lansează noi atacuri asupra infrastructurii Hezbollah din Beirut

Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat că au lansat un val de atacuri aeriene împotriva grupării militante Hezbollah. Loviturile au vizat zona cunoscută sub numele de Dahiyeh și acesta s-au desfășurat după ce armata israeliană a făcut mai multe apeluri pentru evacuare zonei, relatează The Times of Israel.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate imediat răniți în urma acestor bombardamente.

În paralele, IDF a anunțat detectarea lansării unei noi rachete balistice din Iran.

De asemenea, privind atacurile asupra Libanului, ministerul libanez al Sănătății, a susținut că două lovituri aeriene au ucis patru persoane în localitatea Hanaouayh, din districtul Tyre, în sudul țării, dintre care un paramedic care intervenea la fața locului. Alte cinci persoane au fost ucise în Qana din districtul Nabatieh și în districtul Bint Jbeil o altă persoană și-a pierdut viața în urma atacurilor israeliene, notează Associated Press.