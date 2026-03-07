Coloane de foc deasupra Teheranului. Armata israeliană a confirmat că a atacat instalațiile de depozitare a combustibilului din capitala Iranului

Armata israeliană a confirmat că a atacat instalațiile de depozitare a combustibilului din Teheran. Se pare că este prima dată când o instalație industrială civilă este vizată în război, relatează AP. Presa de stat a dat vina pe „un atac din partea SUA și a regimului sionist” asupra instalației care aprovizionează capitala și provinciile învecinate din nord.

Mai devreme în cursul zilei, președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze pentru atacurile asupra „țărilor vecine”, chiar dacă rachetele și dronele țării sale zburau spre statele arabe din Golf, iar susținătorii de linie dură afirmau că strategia de război a Teheranului nu se va schimba.

Posibilă ruptură între politicienii iranieni

O ruptură între politicienii care doresc să dezescaladeze războiul și alții dedicați luptei cu Statele Unite și Israelul ar putea complica orice eforturi diplomatice. Declarații contradictorii iraniene au venit de la doi dintre cei trei membri ai consiliului de conducere care supraveghează Iranul de când liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile aeriene de deschidere a războiului.

Pezeshkian a respins, de asemenea, apelul președintelui american Donald Trump ca Teheranul să se predea necondiționat, spunând: „Acesta este un vis pe care ar trebui să-l ia în mormânt”.

Trump a amenințat că Iranul va fi „lovit foarte puternic” și că mai multe „zone și grupuri de oameni” vor deveni ținte, fără a oferi detalii. Conflictul a zguduit deja piețele globale și a slăbit conducerea Iranului de sute de atacuri aeriene israeliene și americane.

Mesajul lui Pezeshkian, aparent înregistrat în grabă, a subliniat puterile limitate exercitate de liderii teocrației asupra Gărzii Revoluționare paramilitare, care controlează sutele de rachete balistice care vizează Israelul și alte țări. Aceasta răspundea doar lui Khamenei și pare să își aleagă singure țintele.