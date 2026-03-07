Prima pagină » Știri externe » Statele din Golf continuă să respingă atacurile cu rachete și drone

Statele din Golf continuă să respingă atacurile cu rachete și drone

Țările din Golf continuă să respingă atacurile de represalii din partea Iranului, în timp ce conflictul intră în a opta zi.
Laurentiu Marinov
07 mart. 2026, 04:22, Știri externe

Sâmbătă dimineață, în Arabia Saudită mai multe drone care se apropiau de câmpul petrolier Shaybah au fost interceptate și distruse, a anunțat Ministerul Apărării al regatului sâmbătă dimineața, pe rețeaua X. O rachetă balistică care se îndrepta spre baza aeriană Prince Sultan a fost, de asemenea, interceptată și distrusă, a declarat ministerul, potrivit CNN.

Sirenele au sunat din nou în Bahrain sâmbătă dimineață devreme, iar locuitorii au fost îndemnați să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur, a anunțat Ministerul de Interne pe X. Forțele de Apărare au declarat că au interceptat 84 de rachete și 147 de drone care vizau regatul de la începutul războiului de sâmbăta trecută, crescând bilanțul cu șase rachete și patru drone în ultimele 12 ore.

Kuweit: Forțele armate au doborât vineri 12 drone și 14 rachete iraniene, potrivit agenției de știri kuwaitiene de stat.

Emiratele Arabe Unite au interceptat vineri nouă rachete balistice și 109 drone, potrivit Ministerului Apărării, care a declarat că forțele sale rămân „în alertă maximă” pentru a face față oricăror amenințări iminente.

 

