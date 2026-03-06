Nopți nedormite la Teheran din cauza exploziilor. Cetățenii povestesc cum a decurs noaptea pentru ei

„Casa a tremurat 5 minute în continuu. Noaptea trecută a fost cea mai rea noapte”, spune bărbatul pentru BBC.

Întrebat dacă este bine, acesta a spus că nu. Acesta a spus că i-a fost greu să adoarmă, noaptea trecută, din cauza „exploziilor constante”.

BBC afirmă că este dificil să contacteze persoane din Iran din cauza penei de internet care afectează țara, însă câțiva cetățeni au reușit să se conecteze momentan la rețea. Publicația explică faptul că a decis să le ascundă identitatea cetățenilor cu care a discutat, pentru protecția lor.

„M-am trezit în jurul orei 5:00 AM și nu am mai putut să dorm de atunci”, a povestit o femeie din Teheran.

„A fost îngrozitor. Atacurile loveau atât de tare încât ferestrele tremurau. Suna de parcă un dragon scotea acele zgomote”, povestește o altă femeie.

Vineri, Israelul a lansat atacuri asupra Teheranului, vizând infrastructura regimului din capitala Iraniană. Televiziunea de stat a raportat că s-au auzit explozii în mai multe părți ale orașului. Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns, vineri, în cea de-a 7-a zi.