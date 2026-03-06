Prima pagină » Știri externe » Nopți nedormite la Teheran din cauza exploziilor. Cetățenii povestesc cum a decurs noaptea pentru ei

Nopți nedormite la Teheran din cauza exploziilor. Cetățenii povestesc cum a decurs noaptea pentru ei

Un bărbat din Israel, cu vârsta de 30 de ani, care locuiește la Teheran, a povestit, pentru BBC, cum și-a petrecut noaptea. Acesta descrie atmosfera din timpul bombardamentelor israeliene petrecute peste noapte.
Nopți nedormite la Teheran din cauza exploziilor. Cetățenii povestesc cum a decurs noaptea pentru ei
Daiana Rob
06 mart. 2026, 09:44, Știri externe

„Casa a tremurat 5 minute în continuu. Noaptea trecută a fost cea mai rea noapte”, spune bărbatul pentru BBC. 

Întrebat dacă este bine, acesta a spus că nu. Acesta a spus că i-a fost greu să adoarmă, noaptea trecută, din cauza „exploziilor constante”.

BBC afirmă că este dificil să contacteze persoane din Iran din cauza penei de internet care afectează țara, însă câțiva cetățeni au reușit să se conecteze momentan la rețea. Publicația explică faptul că a decis să le ascundă identitatea cetățenilor cu care a discutat, pentru protecția lor.

„M-am trezit în jurul orei 5:00 AM și nu am mai putut să dorm de atunci”, a povestit o femeie din Teheran.

„A fost îngrozitor. Atacurile loveau atât de tare încât ferestrele tremurau. Suna de parcă un dragon scotea acele zgomote”, povestește o altă femeie.

Vineri, Israelul a lansat atacuri asupra Teheranului, vizând infrastructura regimului din capitala Iraniană. Televiziunea de stat a raportat că s-au auzit explozii în mai multe părți ale orașului. Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns, vineri, în cea de-a 7-a zi.

Citește și

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
Gandul
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Rețetă ciorbă de primăvară cu „limba mielului” | Ciorba care face perfect tranziția spre sezonul cald
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor