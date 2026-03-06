Prima pagină » Știri externe » ONU: cererea de minerale critice s-ar putea tripla până în 2030. Miza uriașă din spatele smartphone-urilor și rachetelor

ONU: cererea de minerale critice s-ar putea tripla până în 2030. Miza uriașă din spatele smartphone-urilor și rachetelor

Cererea de minerale critice pentru alimentarea tehnologiei mondiale ar putea crește de trei ori până în 2030 și de patru ori până în 2040.
ONU: cererea de minerale critice s-ar putea tripla până în 2030. Miza uriașă din spatele smartphone-urilor și rachetelor
Andreea Tobias
06 mart. 2026, 11:51, Știri externe

Avertismentul a fost lansat joi de șeful politic al ONU în fața Consiliului de Securitate, potrivit Associated Press.

„Acum zece ani, mineralele precum litiul, cobaltul și nichelul aveau o importanță strategică limitată”, a declarat subsecretarul general Rosemary DiCarlo. Astăzi stau la baza economiei digitale și a tranziției energetice.

În 2023, comerțul cu minerale brute și semiprelucrate a atins aproximativ 2,5 trilioane de dolari -peste 10% din comerțul mondial.

SUA vs. China: bătălia pentru minerale

Chris Wright, secretarul american al Energiei, a avertizat că nicio țară nu ar trebui să depindă de o singură națiune pentru materialele critice. Administrația Trump face mișcări îndrăznețe pentru a diversifica aprovizionarea, inclusiv prin acorduri cu Australia, Ucraina, Venezuela și Congo.

China, care a deținut monopolul asupra mineralelor rare, a blocat exporturile ca răspuns la tarifele Trump. Deși cele două puteri au ajuns la un armistițiu temporar, restricțiile chineze rămân mai stricte decât înainte.

Congo și Venezuela, noile fronturi minerale

Felix Tshisekedi a oferit companiilor americane acces la resurse estimate la 24 de trilioane de dolari în estul Congo. Guvernul venezuelean, la rândul său, va oferi garanții de securitate companiilor miniere care investesc în zone controlate până acum de grupuri ilegale.

Ambasadorul Chinei la ONU, Fu Cong, a solicitat cooperare internațională și a promovat o inițiativă de „minerit verde”, lansată la summitul G20 din Africa de Sud în noiembrie 2025.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
Gandul
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Rețetă ciorbă de primăvară cu „limba mielului” | Ciorba care face perfect tranziția spre sezonul cald
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor