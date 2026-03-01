Prima pagină » Știri externe » ONU: Atacurile asupra Iranului, „agresiune flagrantă”. Consiliul de Securitate, divizat

ONU: Atacurile asupra Iranului, „agresiune flagrantă”. Consiliul de Securitate, divizat

Dezbaterile Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Iran s-au încheiat duminică noaptea, în jurul orei 01.00, ora României, după aproximativ două ore de dezbateri.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Miron
01 mart. 2026, 03:31, Știri externe

Reuniunea de urgență a fost convocată sâmbătă, în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe fondul escaladării conflictului din regiune. La discuții au luat cuvântul toți cei 15 membri ai Consiliului, secretarul general al ONU, António Guterres, precum și ambasadorii Iranului și Israelului.

Potrivit Al Jazeera, António Guterres a descris acțiunile SUA și Israelului împotriva Iranului drept un „act flagrant de agresiune” și o „încălcare ilegală” a Cartei ONU. În același timp, secretarul general a condamnat și represaliile iraniene, avertizând că situația riscă să scape de sub control.

Atacuri în plin proces diplomatic

Ambasadorul Iranului a arătat că loviturile au avut loc în plin proces de negocieri nucleare, acțiunile militare subminând procesul diplomatic. Ultimele runde de discuții privind programul nuclear al Iranului s-au desfășurat la Geneva, în februarie.

Discuțiile au fost indirecte, între delegațiile iraniană și americană, și au fost mediate de Oman, stat din Golful Persic care a mai jucat rolul de intermediar între cele două părți.

Dosarul nuclear, din 2015 până azi

Obiectivul negocierilor era găsirea unui nou acord care să limiteze programul nuclear iranian și să deblocheze relațiile dintre Teheran și Washington. Fostul acord nuclear, semnat în 2015 între Iran și marile puteri, prevedea restricții asupra activităților nucleare ale Teheranului în schimbul ridicării sancțiunilor economice. Statele Unite s-au retras unilateral din înțelegere în 2018, în timpul primei administrații Donald Trump.

SUA și Israel: negocierile erau încheiate

De cealaltă parte, reprezentanții SUA și Israelului au spus că discuțiile ajunseseră la un punct final și că nu exista justificare pentru continuarea lor.

Dezbaterile au evidențiat o divizare profundă în interiorul Consiliului de Securitate în privința continuării negocierilor. Nu există un consens asupra pașilor următori, iar procesul diplomatic rămâne practic blocat.

