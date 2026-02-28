SUA: Iranul intenționa să lovească preventiv înaintea atacurilor americano-israeliene

Potrivit sursei, numărul victimelor ar fi fost „semnificativ mai mare” dacă Washingtonul ar fi ales să aștepte și să fie lovit primul, scrie SkyNews.

Oficialul a susținut că SUA au oferit Iranului mai multe opțiuni pentru dezvoltarea unui program nuclear civil și pașnic, inclusiv furnizarea gratuită de combustibil nuclear pe termen lung, însă aceste propuneri ar fi fost întâmpinate cu „jocuri și manevre înșelătoare”.

Aceeași sursă a afirmat că Teheranul nu a dat dovadă de seriozitate în negocierile pentru un acord nuclear real, refuzând să discute atât problema rachetelor balistice, cât și sprijinul acordat forțelor proxy din regiune.