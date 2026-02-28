Prima pagină » Știri externe » SUA: Iranul intenționa să lovească preventiv înaintea atacurilor americano-israeliene

Un oficial din administrația lui Donald Trump a declarat că Statele Unite ale Americii aveau informații potrivit cărora Iran intenționa să lanseze o lovitură preventivă înainte de atacurile americano-israeliene desfășurate sâmbătă dimineață.
Potrivit sursei, numărul victimelor ar fi fost „semnificativ mai mare” dacă Washingtonul ar fi ales să aștepte și să fie lovit primul, scrie SkyNews.

Oficialul a susținut că SUA au oferit Iranului mai multe opțiuni pentru dezvoltarea unui program nuclear civil și pașnic, inclusiv furnizarea gratuită de combustibil nuclear pe termen lung, însă aceste propuneri ar fi fost întâmpinate cu „jocuri și manevre înșelătoare”.

Aceeași sursă a afirmat că Teheranul nu a dat dovadă de seriozitate în negocierile pentru un acord nuclear real, refuzând să discute atât problema rachetelor balistice, cât și sprijinul acordat forțelor proxy din regiune.

