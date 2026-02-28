Ce spune Trump despre eliminarea lui Khamenei și despre înlocuitorul acestuia

Președintele SUA, Donald Trump a declarat pentru NBC News că el crede că „o mare parte” din conducerea iraniană a fost ucisă în atacurile americane și israeliene, anunță Al Jazeera.

Întrebat direct dacă el crede că liderii iranieni au fost uciși, Trump a răspuns: „O mare parte, da. Dar nu știm totul, dar o mare parte a fost ucisă. A fost un atac foarte puternic.”

El a mai spus că atacurile vor continua „atâta timp cât vrem”.

Trump a mai fost întrebat cine îl va înlocui pe liderul suprem al Iranului.

„Nu știu, dar la un moment dat mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori. Sunt doar puțin sarcastic când spun asta”, a răspuns Trump.

Sâmbătă seara, membrii cabinetului israelian au primit o actualizare oficială conform căreia Ali Khamenei a fost eliminat. Trupul lui Khamenei ar fi fost scos din ruinele palatului său, anunță presa israeliană. Anterior premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că există „semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile recente ale Israelului. Palatul liderului iranian a fost distrus în timpul atacurilor de sâmbătă dimineața.

Alte surse susțin că ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a informat câțiva oficiali de rang înalt din Washington că liderul Khamenei a fost eliminat. O imagine cu cadavrul lui Khamenei ar fi fost prezentată premierului Netanyahu și înalților oficiali ai sistemului de securitate, anunță Canal 12 Israel.