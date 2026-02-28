Prima pagină » Breaking News » Reacția ministrului de externe din Iran: Războiul lui Netanyahu și Trump este complet nejustificat

Reacția ministrului de externe din Iran: Războiul lui Netanyahu și Trump este complet nejustificat

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi i-a atacat pe liderii Israelului și SUA. Războiul lui Netanyahu și Trump împotriva Iranului este complet nejustificat, ilegal și ilegitim, a transmis șeful diplomației iraniene.
Reacția ministrului de externe din Iran: Războiul lui Netanyahu și Trump este complet nejustificat
Petru Mazilu
28 feb. 2026, 14:53, Știri externe

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a transmis mesajul pe rețeaua X.

„Războiul lui Netanyahu și Trump împotriva Iranului este complet nejustificat, ilegal și ilegitim. Trump a transformat sloganul America pe primul loc în Israel pe primul loc, ceea ce în practică înseamnă întotdeauna America pe ultimul loc”, a scris diplomatul iranian.

El a lansat un avertisment.

„Forțele noastre armate puternice sunt pregătite pentru o astfel de zi și vor da agresorilor o lecție pe care o merită”, a mai scris Abbas Araghchi.

Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că scopul este „distrugerea rachetelor și a industriei de rachete a Iranului”. Teheranul a lansat atacuri ca ripostă în mai multe zone din Orientul Mijlociu.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian. Primul mort, în Abu Dhabi
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Obiectul din bucătărie care îți face factura la curent să crească masiv! Toți românii îl au, dar nu pot renunța la el
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor