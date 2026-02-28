Reacția ministrului de externe din Iran: Războiul lui Netanyahu și Trump este complet nejustificat

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a transmis mesajul pe rețeaua X.

„Războiul lui Netanyahu și Trump împotriva Iranului este complet nejustificat, ilegal și ilegitim. Trump a transformat sloganul America pe primul loc în Israel pe primul loc, ceea ce în practică înseamnă întotdeauna America pe ultimul loc”, a scris diplomatul iranian.

El a lansat un avertisment.

„Forțele noastre armate puternice sunt pregătite pentru o astfel de zi și vor da agresorilor o lecție pe care o merită”, a mai scris Abbas Araghchi.

Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că scopul este „distrugerea rachetelor și a industriei de rachete a Iranului”. Teheranul a lansat atacuri ca ripostă în mai multe zone din Orientul Mijlociu.