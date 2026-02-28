Prima pagină » Breaking News » Informații neconfirmate despre liderii iranieni care au fost vizați de atacurile SUA-Israel

Informații neconfirmate despre liderii iranieni care au fost vizați de atacurile SUA-Israel

Mai mulți lideri iranieni au fost vizați de atacurile SUA-Israel. Unele surse se referă chiar la liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Informațiile despre rezultatul atacurilor nu sunt clare.
Petru Mazilu
28 feb. 2026, 16:16, Știri externe

Mai multe surse vorbesc despre Ali Khamenei. Canalul 12 din Israel citează surse oficiale israeliene care spun că există „indicii că eliminarea lui Khamenei a fost un succes, dar așteptăm confirmarea finală.” Totuși nu există și alte informații despre subiect, iar presa iraniană anunță că liderul suprem al țării va ține un discurs sâmbătă după amiaza.

Alte surse citate de Reuters anunță moartea ministrului apărării și a șefului statului major al Iranului. De asemenea, jurnaliștii iranieni susțin că 57 de elevi au murit după ce o rachetă a căzut peste o școală din sudul Iranului. Informația nu a putut fi confirmată din surse independente.

Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că scopul este „distrugerea rachetelor și a industriei de rachete a Iranului”. Teheranul a lansat atacuri ca ripostă în mai multe zone din Orientul Mijlociu.

