Ce se întâmplă în Iran după declanșarea atacurilor SUA – Israel

Civilii iranieni încearcă să părăsească orașele și zonele în care se află ținte militare. Potrivit Al Jazeera, sâmbătă după amiaza este trafic intens pe șoselele care pleacă din capitala Teheran, în special spre provinciile din nord. Autoritățile facilitează deplasarea mașinilor, inclusiv prin livrarea de combustibil pe principalele autostrăzi. Anterior, Consiliul Suprem de Securitate Națională a cerut celor aproape 10 milioane de locuitori să plece de urgență din capitală.

Purtătorul de cuvânt al Semilunii Roșii Iraniene, Mojtaba Khaledi, a declarat că cel puțin 20 din cele 32 de provincii ale Iranului au fost vizate de atacuri. Cetățenii sunt îndemnați să stea departe de punctele de impact.

Guvernul iranian a transmis că are suficiente rezerve de alimente și combustibil, iar miniștrilor și guvernatorilor provinciilor de frontieră li s-au acordat puteri suplimentare pentru a importa bunuri esențiale.

Universitățile și școlile din Iran sunt închise pe termen nelimitat. Cursurile vor fi mutate în mediul online atunci când va fi posibil. Multe universități și școli au trecut la cursuri online în ultimele săptămâni ca urmare a protestelor studențești.