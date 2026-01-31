Bilanțul atacului israelian în Gaza ajunge la 27 de morți

Oficialii palestinieni au declarat că loviturile aeriene au vizat o secție de poliție și mai multe locuințe din mai multe zone ale Fâșiei Gaza. În urma atacurilor, numărul deceselor a ajuns la 27, printre care și trei copii, relatează Reuters.

Armata israeliană a confirmat atacurile, anunțând că acestea aveau scopul de a elimina comandanți și obiective aparținând grupării Hamas și aliatului său, Jihadul Islamic Palestinian. Forțele israeliene au susținut că au lovit inclusiv depozite de armament și centre de producție militară.

Gruparea Hamas a acuzat Israelul de încălcarea armistițiului, fără a preciza dacă membri ai organizației sau infrastructura sa au fost afectați în urma atacurilor.

Israelul a precizat că atacurile au fost o replică la un incident petrecut vineri în Rafah. Trupele israeliene au identificat opt militanți ieșind dintr-un tunel. Trei au fost eliminați, iar un al patrulea, descris de armata israeliană drept un comandant Hamas din zonă, a fost arestat.

Atacurile au avut loc cu o zi înainte de deschiderea unui punct de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt.

De la intrarea în vigoare a armistițiului din 10 octombrie, violențele au continuat sporadic, ambele părți acuzându-se reciproc de încălcări ale acordului. Potrivit autorităților din Gaza, peste 500 de palestinieni au fost uciși în perioada armistițiului.