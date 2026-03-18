Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 19. Atac cu rachete balistice iraniene în Israel/ Prețurile benzinei în SUA au atins cel mai ridicat nivel din toamna anului 2023

UPTADE: Presa israeliană raportează „pagube materiale semnificative” în centrul Israelului

Postul de televiziune Channel 12 relatează că cel puțin patru locații au fost lovite în orașul Kafr Qassem, situat în centrul țării, în urma celui mai recent atac cu rachete din Iran, potrivit AlJazeera.

„Există pagube materiale semnificative”, a relatat postul. „Două persoane afectate de panică au fost îngrijite la unul dintre locurile incidentului.”

Anterior, am raportat că două persoane au fost ucise de răni provocate de șrapnel. Victimele se aflau în apropiere, în Ramat Gan.

UPTADE: Arabia Saudită afirmă că 13 drone au fost interceptate în ultimele ore

Ministerul Apărării al țării a declarat pe X că dronele au fost interceptate și distruse în provincia de est a țării.

Iranul a lansat atacuri cu drone și rachete asupra unor țări din regiunea Golfului, inclusiv Arabia Saudită, susținând că vizează obiective legate de armata americană, deși au fost lovite și infrastructuri civile.

UPTADE: Prețurile benzinei în SUA au atins cel mai ridicat nivel din toamna anului 2023

Datele au fost furnizate de Asociația Americană a Automobilelor, o organizație non-profit.

Pe fondul crizei energetice, prețul unui galon a ajuns la 3,79 dolari.

UPTADE: Atac de rachete din Iran – și în Dubai, Kuweit și Arabia Saudită în noapte de marți spre miercuri

UPTADE: Agenția de știri Reuters raportează, citând martori oculari, despre „atacuri israeliene grele” în centrul Beirutului

UPTADE: Ambasada SUA din Bagdad a fost atacată cu drone, potrivit postului de televiziune Al Hadath.

UPTADE: Portavionul american Gerald R. Ford va ajunge la baza navală de pe insula Creta după un incendiu la bord

Acest lucru a fost raportat de Reuters, care citează sursele.

Motivele intrării sale în port nu au fost menționate.

Incendiul la portavionul USS Gerald R. Ford nu a putut fi stins timp de peste 30 de ore, potrivit NYT.

Doi oameni care au participat la stingerea incendiului au fost răniți, iar zeci de persoane au fost intoxicate cu monoxid de carbon. În incendiu au ars paturile a peste 600 de marinari, care acum sunt nevoiți să doarmă pe podea și pe mese.

Pe 12 martie, Forțele Navale ale Statelor Unite au anunțat un incendiu pe portavionul USS Gerald R. Ford, aflat în Marea Roșie și care participa la operațiunile împotriva Iranului.

Atac masiv cu rachete balistice iraniene în centrul Israelului: Doi morți și pagube majore la infrastructură

Două persoane au fost ucise într-un atac cu rachete balistice iraniene, potrivit serviciului israelian de intervenție în situații de urgență, arată CNN.

Paramedicii de la Magen David Adom (MDA) au sosit la fața locului, în orașul Ramat Gan, și au constatat decesul unui bărbat și al unei femei care au suferit răni grave provocate de șrapnel.