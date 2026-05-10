Katy Perry va cânta în deschiderea primului meci al Cupei Mondiale din SUA

Katy Perry va cânta pe stadionul SoFi din Inglewood, California, pe 12 iunie, înainte de primul meci al Cupei Mondiale din Statele Unite. FIFA a anunțat că va organiza un program de divertisment înainte de meciurile inițiale din toate cele trei națiuni care vor găzdui meciuri din cadrul turneului extins la 48 de națiuni.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
10 mai 2026, 15:45
Alături de Katy Perry, rapperii Future, Lisa și Tyla, cântăreața Anitta, Rema și DJ Sanjoy vor participa la ceremonie înaintea meciului dintre SUA și Paraguay, potrivit AP.

Divertismentul dinaintea meciului de deschidere al turneului dintre Mexic și Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul Azteca din Mexico City, pe 11 iunie, îl va include pe Tyla, alături de cântăreții Alejandro Fernández, Danny Ocean, Lila Downs, Belinda și J Balvin și grupurile Los Ángeles Azules și Maná.

Meciul de deschidere al Canadei împotriva Bosniei și Herțegovinei, desfășurat pe stadionul BMO Field din Toronto, va fi susținut de Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna și Vegedream, alături de DJ Sanjoy.

Ceremoniile sunt programate să înceapă cu 90 de minute înainte de începerea meciului.

