Anunțul surpriză al șefului FIFA: Iranul „vine cu siguranță” la Cupa Mondială din SUA

Echipa Iranului „vine cu siguranță” la Cupa Mondială din 2026 din SUA, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino, potrivit CNBC. Infantino a spus că a vizitat recent echipa iraniană în cantonamentul din Antalya, Turcia, unde a aflat că jucătorii vor să joace.

„Iranul trebuie să vină, desigur. Ei își reprezintă poporul. S-au calificat. Jucătorii vor să joace”, a explicat președintele FIFA.

Echipa națională a Iranului a fost una dintre primele calificate la Cupa Mondială FIFA din 2026 care, pe lângă SUA, va fi găzduită de Canada și Mexic. Totuși, participarea iranienilor a fost sub semnul întrebării ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

„Având în vedere că acest regim corupt l-a asasinat pe liderul nostru, sub nicio formă nu putem participa la Cupa Mondială”, a declarat, luna trecută, ministrul Sporturilor din Iran.

Tot în martie, președintele american Donald Trump a spus și el că, deși echipa Iranului este „binevenită” la Cupa Mondială, „nu cred că este potrivit ca ei (iranienii n.r.) să fie acolo, pentru propria lor viață și siguranță”.

Iranul urmează să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor în SUA: împotriva Noii Zeelande la Los Angeles pe 15 iunie, împotriva Belgiei tot la Los Angeles pe 21 iunie și împotriva Egiptului la Seattle pe 26 iunie. Dacă Iranul ar avansa în turneu, viitoarele sale meciuri ar avea loc tot în SUA.

Federația iraniană de fotbal a făcut o cerere către FIFA pentru a muta meciurile echipei sale în Mexic. Cerere a fost respinsă.