PSG, regina Europei! Echipa lui Luis Enrique a triumfat în finala UEFA Champions League cu Arsenal

Echipa lui Luis Enrique a gestionat excelent momentele-cheie ale partidei și a găsit resursele necesare pentru a se impune în fața unui adversar redutabil. Pentru clubul parizian, succesul de la Budapesta reprezintă o nouă bornă importantă într-o perioadă de excepție, consolidându-i locul în elita fotbalului continental.

Lovituri de departajare; PSG – Arsenal 4-3

Magalhaes a tras în peluză, iar PSG își păstrează trofeul.

Lovituri de departajare; PSG – Arsenal 4-3

Beraldo trimite în plasă

Lovituri de departajare; PSG – Arsenal 3-3

3-3, Martinelli înscrie impecabil

Lovituri de departajare; PSG – Arsenal 3-2

Hakimi marchează fără emoții.

Lovituri de departajare; PSG – Arsenal 2-2

Rice restabilește egalitatea

Lovituri de departajare; PSG – Arsenal 2-1

Eze dă mult pe lângă poartă.

Lovituri de departajare; PSG – Arsenal 2-1

Înscrie Doue.

Prelungirile s-au terminat, finala se va decide la penalty-uri!

Niciun gol în prelungiri!

Min. 91: continuă meciul de la Budapesta

Au început prelungirile

Min. 90: scor egal în finala Ligii Campionilor

Urmează două reprize de prelungiri.

Șase minute de prelungire

Min. 65: gol PSG, 1-1

Dembele înscrie din lovitură de la 11 metri, trimițând mingea în plasa laterală.

S-a reluat partida

Min. 45+6: Pauză

Cele două echipe au intrat la vestiare. Arsenal conduce cu 1-0.

Min. 6: gol Arsenal, 0-1

Havertz deschide scorul de la 3 metri. Știrea inițială:

Partida este programată să înceapă la ora 19:00, ora României, pe Puskás Aréna, iar interesul este uriaș înaintea confruntării care va decide noua campioană a Europei.

PSG vine după un parcurs impresionant în actuala ediție a competiției și se bazează pe unul dintre cele mai productive atacuri din fotbalul european. Formația pregătită de Luis Enrique a impresionat prin forța ofensivă și eficiența din fața porții, fiind una dintre echipele cu cele mai multe goluri marcate în actualul sezon de Champions League.

De cealaltă parte, Arsenal traversează unul dintre cei mai buni ani din ultimii ani și ajunge în ultimul act al competiției după o campanie europeană solidă. Echipa antrenată de Mikel Arteta s-a remarcat prin organizarea defensivă și constanța rezultatelor, fiind considerată una dintre cele mai greu de învins formații din Europa.

Finala pune față în față două filosofii diferite de joc: ofensiva spectaculoasă a francezilor și disciplina tactică a londonezilor.

Echipe probabile

PSG: Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Ousmane Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal: David Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie – Lewis-Skelly, Declan Rice – Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard – Viktor Gyokeres.

Miza finalei

Pentru Arsenal, meciul reprezintă șansa de a cuceri în premieră trofeul UEFA Champions League și de a scrie una dintre cele mai importante pagini din istoria clubului.

În tabăra pariziană, obiectivul este confirmarea statutului de forță a fotbalului european și adăugarea unui nou trofeu continental în palmares.