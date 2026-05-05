Arsenal, prima finalistă a Ligii Campionilor după ce a câștigat cu Atletico Madrid

Arsenal revine în finala Ligii Campionilor pentru prima dată în 20 de ani, grație unui gol marcat de Bukayo Saka în prima repriză, care a asigurat victoria cu 1-0 asupra lui Atletico Madrid, marți pe stadionul londonez Emirates Stadium, potrivit AP.

Arsenal și Atletico Madrid remizaseră (1-1) în prima manșă a semifinalei de la Madrid miercurea trecută.

Pe 30 mai, la Budapesta, cei de la Arsenal, vor înfrunta fie campioana en-titre, Paris Saint-Germain, fie pe Bayern München. PSG a câștigat prima manșă a semifinalei cu 5-4 , iar manșa secundă va avea loc miercuri la München.