Arsenal a pierdut cu Bournemouth, iar lupta la titlu se reaprinde în Premier League

Oaspeții au deschis scorul pe Emirates prin Junior Kroupi, în minutul 17.

Arsenal a egalat în minutul 35, după un penalty transformat de Viktor Gyokeres.

La începutul reprizei secunde, echipa lui Mikel Arteta a făcut mai multe schimbări ofensive, însă nu a reușit să își creeze ocazii clare împotriva lui Bournemouth.

Golul victoriei pentru Bournemouth a venit în minutul 74, când Alex Scott a finalizat cu un șut puternic, fără șanse pentru David Raya.

Arsenal a suferit a doua înfrângere pe teren propriu din acest sezon de Premier League.

Cu șase etape înainte de final, londonezii, care încearcă să câștige primul titlu după 2004, au încă nouă puncte avans față de Manchester City, ocupanta locului doi.

Însă echipa lui Pep Guardiola are două meciuri mai puțin disputate, iar cele două se vor întâlni săptămâna viitoare pe Etihad.

În urmă cu doar câteva săptămâni, londonezii visau la un sezon istoric, cu șanse la patru trofee. Între timp, au pierdut finala Cupei Ligii cu City și au fost eliminați surprinzător din FA Cup de Southampton.