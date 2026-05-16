Manchester City câștigă Cupa Angliei în fața celor de la Chelsea

Meciul a fost tranșat în a doua repriză a partidei, în minutul 71, când Antoine Semenyo a reușit să străpungă defensiva londoneză și să înscrie unicul gol.

Pentru Manchester City, Cupa Angliei este al doilea trofeu al sezonului după ce au câștigat în martie Cupa Ligii, în fața rivalilor de la Arsenal. De asemenea , echipa lui Guardiola se află în lupta pentru Premier League, la două puncte în spatele „Tunarilor”, cu două etape rămase.

Pentru Chelsea, această finală era ultima șansă la un trofeu. Echipa antrenată interimar de Calum McFarlane se apropie de un final dezastruos de sezon după ce au fost eliminați în optimile de finală ale Ligii Campionilor de PSG, iar în campionat se află pe poziția a 9-a, la două puncte de poziția care le-ar oferi calificarea în Conference League.

Echipele de start

Chelsea

Antrenor: Mauricio Pochettino

(4-2-3-1): R. Sánchez – M. Gusto, W. Fofana, L. Colwill, J. Hato – R. James, M. Caicedo —-C. Palmer, E. Fernández, M. Cucurella – J. Pedro.

Manchester City

Antrenor: Pep Guardiola

(4-2-3-1): J. Trafford – N. O’Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, M. Nunes – B. Silva, Rodri – J. Doku, O. Marmoush, A. Semenyo – E. Haaland.