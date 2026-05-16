Prima pagină » Știrile zilei » Manchester City câștigă Cupa Angliei în fața celor de la Chelsea

Manchester City câștigă Cupa Angliei în fața celor de la Chelsea

Echipa antrenată de Pep Guardiola a câștigat Cupa Angliei după ce a învins-o la limită pe Chelsea Londra, scor 1-0, în marea finală disputată sâmbătă. „Cetățenii” au bifat al doilea trofeu al sezonului, fiind în lupta și pentru câștigarea campionatului.
Manchester City câștigă Cupa Angliei în fața celor de la Chelsea
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
16 mai 2026, 19:33, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Meciul a fost tranșat în a doua repriză a partidei, în minutul 71, când Antoine Semenyo a reușit să străpungă defensiva londoneză și să înscrie unicul gol. 

Pentru Manchester City, Cupa Angliei este al doilea trofeu al sezonului după ce au câștigat în martie Cupa Ligii, în fața rivalilor de la Arsenal. De asemenea , echipa lui Guardiola se află în lupta pentru Premier League, la două puncte în spatele „Tunarilor”, cu două etape rămase. 

Pentru Chelsea, această finală era ultima șansă la un trofeu. Echipa antrenată interimar de Calum McFarlane se apropie de un final dezastruos de sezon după ce au fost eliminați în optimile de finală ale Ligii Campionilor de PSG, iar în campionat se află pe poziția a 9-a, la două puncte de poziția care le-ar oferi calificarea în Conference League.  

Echipele de start

Chelsea

Antrenor: Mauricio Pochettino

(4-2-3-1): R. Sánchez – M. Gusto, W. Fofana, L. Colwill, J. Hato – R. James, M. Caicedo —-C. Palmer, E. Fernández, M. Cucurella – J. Pedro.

Manchester City

Antrenor: Pep Guardiola

(4-2-3-1): J. Trafford – N. O’Reilly, M. Guéhi, A. Khusanov, M. Nunes – B. Silva, Rodri – J. Doku, O. Marmoush, A. Semenyo – E. Haaland.

Recomandarea video

Crater cu diametrul de 1,5 metri, un motor de dronă și un proiectil neexplodat, găsite în localitatea Padina, județul Tulcea
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
Gandul
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
Libertatea
Alimentul la care David Attenborough a renunțat aproape complet pentru longevitate. Legenda BBC a împlinit 100 de ani
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia