Chelsea se califică în finala FA Cup după o victorie la limită în fața lui Leeds

Formația antrenată interimar de Calum McFarlane după plecarea lui Liam Rosenior a câștigat partida, grație unei reușite semnate de Enzo Fernandez în minutul 23.

În urma aceste victorii, „Albaștrii” urmează să se întâlnească în actul final al competiției cu Manchester City, , care s-a calificat sâmbătă după ce a învins pe Southampton cu 2-1.

Calificarea în finală Cupei vine într-un moment dificil pentru londonezi în campionat. Trupa de pe Stamford Bridge se afla pe poziția a opta după o serie consecutivă de înfrângeri fără gol marcat.

Echipele de start

Chelsea

4-2-3-1: R. Sánchez – M. Gusto, T. Chalobah, T. Adarabioyo, M. Cucurella – R. Lavia, M. Caicedo – P. Neto, E. Fernández, A. Garnacho – J. Pedro.

Leeds United

3-4-2-1: L. Perri, P. Struijk, J. Bijol, J. Justin – G. Gudmundsson, A. Tanaka, E. Ampadu, J. Bogle – N. Okafor, B. Aaronson – D. Calvert-Lewin.