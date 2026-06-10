Infantino apără politica FIFA privind vizele și prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026 cu o zi înainte de startul competiției

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Ciudad de Mexico, cu o zi înaintea meciului de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud, Infantino a comentat cazul arbitrului somalez Omar Abdulkadir Artan, căruia i-a fost refuzată intrarea în Statele Unite ale Americii, deși deținea o viză valabilă.

„Este regretabil ce s-a întâmplat cu arbitrul din Somalia. Nu suntem regii lumii care pot dicta guvernelor și forțelor de ordine. Suntem o organizație sportivă”, a declarat oficialul FIFA.

„Încercăm întotdeauna să găsim soluții”

Cazul a atras atenția asupra provocărilor legate de imigrație înaintea turneului găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Autoritățile americane au motivat refuzul accesului prin presupuse legături ale arbitrului cu persoane suspectate de apartenență la organizații teroriste.

Infantino a precizat că FIFA încearcă să găsească soluții în astfel de situații, însă a sugerat că presiunea publică nu este întotdeauna cea mai eficientă metodă de rezolvare a problemelor.

„Încercăm întotdeauna să găsim soluții. Uneori, dacă începi imediat să strigi și să protestezi public, efectul poate fi exact opusul celui dorit”, a spus el.

Întrebat dacă dificultățile legate de vize îi provoacă regrete privind desemnarea Statelor Unite ale Americii drept coorganizatoare ale competiției, președintele FIFA a răspuns negativ.

„Există probleme, este normal la un eveniment de o asemenea amploare. Unele vin din Statele Unite, altele din Canada sau Mexic. Ne ocupăm de toate”, a spus el.

Președintele FIFA a făcut referire și la participarea Iranului la turneul final, despre care a spus că a fost pusă sub semnul întrebării de unii observatori din cauza contextului geopolitic.

„Oamenii spuneau că Iranul nu va putea participa la Cupa Mondială. Eu le-am promis că va participa”, a afirmat Infantino.

El a susținut că prezența tuturor echipelor calificate demonstrează capacitatea fotbalului de a depăși barierele politice și de a reuni oameni din întreaga lume.

„Când Iranul va juca, stadionul va fi plin și sper că atmosfera va fi una pozitivă, pentru că este vorba despre fotbal. Noi vrem să unim lumea”, a spus președintele FIFA.

Președintele FIFA a apărat, de asemenea, politica de prețuri a biletelor

Potrivit acestuia, peste șase milioane de bilete au fost deja vândute, iar cererea a depășit cu mult așteptările organizatorilor.

„Prețul de pornire de 60 de dolari este cel mai mic preț de acces dintre toate sporturile majore din America în fazele finale ale competițiilor. Dacă am fi vândut biletele mai ieftin, ele ar fi ajuns pe piața secundară la prețuri mult mai mari”, a explicat el.

Potrivit lui Infantino, veniturile obținute din vânzarea biletelor sunt reinvestite în dezvoltarea fotbalului la nivel mondial.

Cupa Mondială din 2026 începe joi pe stadionul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, care devine prima arenă din istorie ce găzduiește meciuri la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale masculine. Competiția se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie și va reuni pentru prima dată 48 de echipe naționale.