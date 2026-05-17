Fostul mijlocaș al echipei Liverpool, Xabi Alonso, a fost numit antrenor la Chelsea, cu un contract pe patru ani, începând din luna iulie, informează BBC.
Foto: Facebook/Chelsea Football Club
Cosmin Pirv
17 mai 2026, 11:26, Sport
Spaniolul în vârstă de 44 de ani era disponibil după ce a părăsit Real Madrid în ianuarie, la mai puțin de opt luni de la semnarea unui contract pe trei ani.

Anterior, el a antrenat timp de trei ani echipa Bayer Leverkusen, conducând clubul german la primul titlu de campioană a Bundesligii în 2024, precum și la Cupa Germaniei.

Anunțul vine la o zi după ce Chelsea a pierdut finala Cupei Angliei în fața echipei Manchester City.

Calum McFarlane rămâne antrenor interimar pentru ultimele două meciuri din Premier League.

