Xabi Alonso a fost numit antrenor la Chelsea

Spaniolul în vârstă de 44 de ani era disponibil după ce a părăsit Real Madrid în ianuarie, la mai puțin de opt luni de la semnarea unui contract pe trei ani.

Anterior, el a antrenat timp de trei ani echipa Bayer Leverkusen, conducând clubul german la primul titlu de campioană a Bundesligii în 2024, precum și la Cupa Germaniei.

Anunțul vine la o zi după ce Chelsea a pierdut finala Cupei Angliei în fața echipei Manchester City.

Calum McFarlane rămâne antrenor interimar pentru ultimele două meciuri din Premier League.