CSO Voluntari s-a despărțit de antrenorul Dan Ioan cu o zi înaintea primului meci din play-off-ul LNBM

CSO Voluntari joacă duminică primul meci din play-pff-ul LNBM.
Partida cu SCMU Craiova are loc duminică de la ora 19.00 în Sala „Gabriela Szabo”.
Sâmbătă, CSO Voluntari a anunțat că a decis să încheie colaborarea cu antrenorul principal.
„Nu este o decizie ușoară, mai ales când vorbim despre un om care a crescut odată cu acest club.
Din 2019, Dan a fost parte din fiecare etapă a construcției noastre. A venit într-un moment în care totul era la început și a contribuit, zi de zi, la ceea ce am devenit astăzi. A fost acolo în toate rolurile: antrenor secund, apoi principal dar, mai important decât funcțiile, a fost mereu prezent, implicat și dedicat”, a transmis clubul.
Interimatul va fi preluat de Dean Medan.
În acest sezon, CSO Voluntari a ajuns în semifinalele European North Basketball League, după ce anul trecut a câștigat competiția.