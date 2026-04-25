CSO Voluntari s-a despărțit de antrenorul Dan Ioan cu o zi înaintea primului meci din play-off-ul LNBM

CSO Voluntari a anunțat sâmbătă despărțirea de antrenorul Dan Ioan, cu doar o zi înaintea primul meci pe care echipa îl va disputa în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin.
CSO Voluntari s-a despărțit de antrenorul Dan Ioan cu o zi înaintea primului meci din play-off-ul LNBM
Foto: CSO Voluntari
Cosmin Pirv
25 apr. 2026, 16:05, Sport

CSO Voluntari joacă duminică primul meci din play-pff-ul LNBM.

Partida cu SCMU Craiova are loc duminică de la ora 19.00 în Sala „Gabriela Szabo”.

Sâmbătă, CSO Voluntari a anunțat că a decis să încheie colaborarea cu antrenorul principal.

„Nu este o decizie ușoară, mai ales când vorbim despre un om care a crescut odată cu acest club.
Din 2019, Dan a fost parte din fiecare etapă a construcției noastre. A venit într-un moment în care totul era la început și a contribuit, zi de zi, la ceea ce am devenit astăzi. A fost acolo în toate rolurile: antrenor secund, apoi principal dar, mai important decât funcțiile, a fost mereu prezent, implicat și dedicat”, a transmis clubul.

Interimatul va fi preluat de Dean Medan.

În acest sezon, CSO Voluntari a ajuns în semifinalele European North Basketball League, după ce anul trecut a câștigat competiția.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
Gandul
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Cancan
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport
„Am venit să iau drona!”. Un angajat Ecosal Galați a venit cu un buldoexcavator în zona de impact a dronei Geran-2, care s-a prăbușit noaptea trecută
Libertatea
Weekend cu tensiuni astrale în plan financiar! Avertismente pentru trei zodii și recomandări pentru toți nativii
CSID
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor