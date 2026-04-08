Răzvan Lucescu, îndurerat, primește condoleanțe la catafalcul tatălui său, Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu stă în fața catafalcului tatălui său și primește condoleanțe de la românii care vin în număr mare la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu tatălui său, marelui antrenor Mircea Lucescu. Îndurerat, Răzvan este îmbărbătat de membrii Generației de Aur.
Laura Buciu
08 apr. 2026, 18:44, Sport

Un număr foarte mare de oameni au venit să își ia rămas bun de la marele antrenor Mircea Lucescu.

În fața catafalcului, Răzvan Lucescu strânge mâna tuturor celor care vin să îl îmbărbăteze.

Răzvan Lucescu și Matei, fiul său, au stat neclintiți lângă catafalc din momentul în care Mircea Lucescu a fost adus la stadion. La fel si Marilu și soția lui Răzvan.

Între cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu se numără Gheoghe Hagi, Ionuț Lupescu, Elisabeta Lipă, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae și Ionuț Popa (președinte CS Dinamo), dar și Simona Halep.

Au venit și mulți membri ai Generației de Aur.

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichița au ajuns la stadion și au depus coroane.

 

