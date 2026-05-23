Românii n-or să mai tacă, actualul președinte nu își termină mandatul. Astrologul Sanda Ionescu citește harta României

Sanda Ionescu lucrează pe harta astrologică a României de la 22 decembrie 1989. Ascendentul Berbec indică, în viziunea sa, că România trebuie să accepte schimbările globale și să se reinventeze. Configurația actuală a planetelor arată, spune ea, că „lucrurile se mișcă greu” în țară.

Posibilă schimbare la președinție

Astrologul a afirmat că nu vede actualul președinte ducând mandatul până la sfârșit.

„Mai degrabă altcineva are acest potențial”, a spus Sanda Ionescu. Pluto în Casa 10 – asociată în interpretarea sa cu funcția prezidențială – indică, în opinia ei, tensiuni la nivelul conducerii.

„Românii n-or să mai tacă”

Uranus în Casa 3 este interpretat de astrolog ca un semnal că românii vor ieși din tăcerea moștenită din comunism. Sanda Ionescu anticipează că multe persoane vor vorbi public despre ce se întâmplă „în spatele scenei”.

Educație și proteste ale profesorilor

Jupiter în Casa 5 – asociată copiilor – este interpretat ca un apel la protejarea generației tinere. Astrologul a îndemnat profesorii care vor ieși în stradă să o facă pentru o educație eficientă și sănătoasă, nu doar pentru salarii.

Avertisment despre penurie alimentară după 2028

Intrarea lui Saturn în Taur în 2028 este interpretată ca un semnal de îngrijorare privind resursele alimentare.

Sanda Ionescu a recomandat cultivarea unor legume acasă, învățarea gătitului și păstrarea unor economii în numerar. „Să fim cumpătați”, a îndemnat astrologul.