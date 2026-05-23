Astrolog: „România intră într-o nouă formă de conducere”. Până în 2030 iese mizeria

Sanda Ionescu, astrolog, a afirmat că România se află deja în tranziție spre o nouă formă de conducere. Totuși, schimbarea pozitivă nu va fi vizibilă înainte de 2030.
„Din păcate, regret că văd toate lucrurile astea”, a spus astrologul.
Explicația sa pornește de la planetele trans-saturniene: Neptun, Pluto și Uranus. Acestea reprezintă, în astrologie, omnisciența, omnipotența și omniprezența divină. Sanda Ionescu susține că până când oamenii nu vor conștientiza propriul potențial, schimbarea nu se va produce.
Astrologul a vorbit și despre poziția lui Uranus în Gemeni, pe care o asociază cu genialitatea nativă a oamenilor.
„Uranus în Gemeni este genialitatea cu care noi ne naștem, doar că societatea are grijă să nu mai fim atât de siguri pe noi”, a declarat Sanda Ionescu.
Printre predicțiile sale se numără și valuri de concedieri, determinate de înlocuirea muncii umane cu inteligența artificială, reforme majore în educație și revolte sociale.
„Nu-ți faci treaba cum trebuie, te plătesc, nu mai pot să te țin. Ce faci tu se poate înlocui cu inteligența artificială”, a spus astrologul.