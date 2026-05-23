„Nu mai avem valori” – astrologul Sanda Ionescu explică de ce 2026 este doar începutul schimbării

Sanda Ionescu a avertizat că agitația din prezent s-ar putea intensifica. Tema perioadei până în 2030 este, în viziunea sa, una de transformare interioară și revenire la valori.

„Să lăsăm preceptele joase și să le accesăm pe cele înalte”, a spus astrologul, citând Divina Comedie a lui Dante Alighieri ca reper simbolic.

Perioadă karmică: unii câștigă, alții cad

Sanda Ionescu face o distincție clară între două categorii de oameni.

Cei care au trăit autentic și și-au respectat valorile traversează o perioadă pe care o descrie drept „magică” și mult așteptată.

Cei care au făcut compromisuri, au stat în relații toxice sau la locuri de muncă fără vocație vor resimți perioada ca pe o lovitură.

„Apocalipsa asta înseamnă că se termină ceva ce nu mai ai nevoie”, a explicat ea.

Valori, menire și invidie

Astrologul a vorbit și despre tendința de a judeca și de a critica în loc de a admira. A dat exemplul concertului Jennifer Lopez din România, unde publicul „a aruncat cu noroi” în loc să admire. „Invidia și răutatea sunt lucruri de care trebuie să scăpăm”, a spus Sanda Ionescu.

Mesajul central al intervenției sale: fiecare om are o menire și trebuie să se concentreze pe ea, fără să privească în curtea vecinului. „Toți avem treaba noastră aici pe Pământ”, a concluzionat astrologul.

Decizii impulsive și stabilitate

Sanda Ionescu a atras atenția și asupra riscului deciziilor pripite – profesionale sau sentimentale – în această perioadă marcată de energie berbecă. A recomandat prudență: pasiunea e bună, dar venitul fix rămâne necesar.