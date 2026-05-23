„Nu mai avem valori" – astrologul Sanda Ionescu explică de ce 2026 este doar începutul schimbării

Astrologul Sanda Ionescu a vorbit la Altceva cu Adrian Artene despre provocările perioadei până în 2030. Invitata susține că omenirea riscă autodistrugerea dacă nu își ridică nivelul de conștiință și nu revine la valori autentice. Pentru unii, această perioadă este magică. Pentru alții, una care „dă cu ei de pământ".
Andreea Tobias
23 mai 2026, 20:56, Știrile zilei
Sanda Ionescu a avertizat că agitația din prezent s-ar putea intensifica. Tema perioadei până în 2030 este, în viziunea sa, una de transformare interioară și revenire la valori.

„Să lăsăm preceptele joase și să le accesăm pe cele înalte”, a spus astrologul, citând Divina Comedie a lui Dante Alighieri ca reper simbolic.

Perioadă karmică: unii câștigă, alții cad

Sanda Ionescu face o distincție clară între două categorii de oameni.

Cei care au trăit autentic și și-au respectat valorile traversează o perioadă pe care o descrie drept „magică” și mult așteptată.

Cei care au făcut compromisuri, au stat în relații toxice sau la locuri de muncă fără vocație vor resimți perioada ca pe o lovitură.

„Apocalipsa asta înseamnă că se termină ceva ce nu mai ai nevoie”, a explicat ea.

Valori, menire și invidie

Astrologul a vorbit și despre tendința de a judeca și de a critica în loc de a admira. A dat exemplul concertului Jennifer Lopez din România, unde publicul „a aruncat cu noroi” în loc să admire. „Invidia și răutatea sunt lucruri de care trebuie să scăpăm”, a spus Sanda Ionescu.

Mesajul central al intervenției sale: fiecare om are o menire și trebuie să se concentreze pe ea, fără să privească în curtea vecinului. „Toți avem treaba noastră aici pe Pământ”, a concluzionat astrologul.

Decizii impulsive și stabilitate

Sanda Ionescu a atras atenția și asupra riscului deciziilor pripite – profesionale sau sentimentale – în această perioadă marcată de energie berbecă. A recomandat prudență: pasiunea e bună, dar venitul fix rămâne necesar.

